Nei giorni scorsi, presso gli studi Titanus di Roma, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talento show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. In questo post vi riassumeremo i momenti salienti della puntata che andrà in onda domenica 19 dicembre 2021.

Vittoria nella sfida per Albe ed Elena, che, mandati allo spareggio la settimana scorsa, hanno dimostrato di meritare ancora il banco nella scuola. A giudicare gli alunni è stato questa volta il cantante Fedez, che ha valutato le performance dei ragazzi impegnati nella rielaborazione di alcune tra le più popolari canzoni a tema natalizio. Nella classifica stilata dal rapper meneghino, hanno prevalso Alex e Luigi, rispettivamente primo e secondo della graduatoria. Condannate agli ultimi posti, e dunque alla sfida di domenica prossima, Nicol e Rea, che hanno offerto un’interpretazione non in linea con i loro standard. Addio a sorpresa per Cosmery, che si è vista eliminare dalla scuola da una severissima Alessandra Celentano.

Puntata ricca di ospiti quella che vedremo in onda domenica e che ha registrato la presenza di artisti del calibro di Pio e Amedeo, Briga (il quale ha annunciato che presto convolerà a nozze con Arianna Montefiori) e gli ex alunni di Amici Alessandra Amoroso e Deddy. Proprio Alessandra Amoroso, che nel talent show di Mediaset ha cominciato la sua grande carriera, è stata protagonista di un toccante ballo insieme ai professionisti della scuola.

La puntata è proseguita poi con le prove di Sissi e Albe, che hanno cantato i loro inediti, mentre Serena e Dario hanno ballato una coreografia di charleston della Celentano, la quale ha giudicato in maniera molto negativa la prestazione dei due studenti.

Al contrario, la stessa professoressa Celentano ha applaudito la prova di Carola, a cui ha dato un otto tra le feroci critiche di Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Non si è svolta la prova Oreo, rimandata al termine delle festività natalizie. Assenza per motivi di salute per Crytical, Mattia e Christian, i quali non erano dunque presenti in studio.

Infine, momento molto toccante per gli allievi, che hanno ricevuto dei video di auguri e incoraggiamento da parte dei propri cari. Su un maestoso albero di Natale sono stati infatti montati degli schermi con i ritratti di ognuno degli allievi della scuola, che a turno hanno potuto vedere il proprio video messaggio. Non potendo infatti tornare a casa per le feste di Natale a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, i ragazzi hanno comunque potuto sentire l’affetti di genitori e parenti grazie a questa iniziativa, che ha allietato così la permanenza degli allievi nella scuola di Amici.

