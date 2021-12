Domenica 5 dicembre 2021 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici, il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. Essendosi già svolta la registrazione, in questo articolo vi sveleremo cosa accadrà.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di venerdì 3 dicembre

Clamorosa eliminazione nella scuola più famosa della televisione: a causa della sconfitta nello spareggio, Tommaso Cesana si è visto costretto ad abbandonare definitivamente il banco, rinunciando al sogno di approdare al serale. Stessa sorte anche per Virginia, che, in lacrime, ha lasciato il talent show. Trionfi invece per Alex e Carola, che proseguono la loro avvenuta nella trasmissione. Ospite d’eccezione è stato in questa puntata il comico e attore Christian De Sica, che, nella graduatoria da lui stilata, ha piazzato ai primi posti Sissi e la new entry Kritical, mandando in sfida Rea e Nicol in virtù della valutazione negativa.

Giornata di dediche nella scuola: ad eccezione di Alex, a turno gli studenti hanno gareggiato interpretando un brano a loro scelta dedicandolo a una persona cara. La sorpresa della gara è stata rappresentata da Aisha, la quale ha deciso di dedicare a se stessa il brano, venendo accompagnata dalle interpretazioni coreutiche di Elena D’Amario, Francesca Tocca e Giulia Pauselli. Pesanti critiche sono piovute inoltre verso Christian, colpevole di aver indossato una maglia da calcio durante la performance. Un gesto che Alessandra Celentano ha accolto con stizza, consigliando al ragazzo di tentare la carriera da calciatore.

La Celentano è stata inoltre protagonista di un altro accadimento che ha turbato non poco gli allievi della scuola. L’insegnante ha infatti deciso di sostituire Guido con Cristiano, provocando la rabbia degli altri ragazzi, in disaccordo con la scelta dell’insegnante apparsa però irremovibile.

Vittoria nella sfida Oreo per LDA, mentre Mattia ha finalmente ricevuto la maglia dopo aver esaudito il desiderio di Raimondo Todaro. Durante la registrazione, Maria De Filippi ha anche decretato Alessandra Celentano come vincitrice della sfida di ballo della scorsa puntata, a scapito di Lorella Cuccarini. Questo, ed altro ancora, nella puntata pomeridiana di Amici in onda domenica su Canale 5 a partire dalle 14.00.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)