Beautiful, anticipazioni 11 dicembre: Thomas confuso tra la vera Hope e il manichino

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 11 dicembre 2021:

Dopo aver interrogato Hope (Annika Noelle) su come Thomas (Matthew Atkinson) si stia comportando con lei, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è fiduciosa che il fratello si sia lasciato alle spalle la sua ossessione per Hope (Annika Noelle).

In seguito, Finn (Tanner Novlan) rivela a Steffy di come Thomas sia sembrato convinto che Hope voglia lui e non Liam (Scott Clifton).

Thomas, in compagnia di Hope, fa fatica a distinguere tra la realtà e l’allucinazione di Hope Spencer presente nella sua testa.

