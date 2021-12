Beautiful, anticipazioni 30 dicembre: Liam a Hope, “Thomas è ancora pericoloso”

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 30 dicembre 2021

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) invitano Liam (Scott Clifton) a puntare l’attenzione sulla sua famiglia con Hope (Annika Noelle); la giovane Forrester assicura che ora lei e Kelly sono felici con Finn.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 2022: due nuovi personaggi nelle puntate americane, chi sono?

Liam vorrebbe che Hope rinunciasse a coinvolgere Thomas (Matthew Atkinson) nella Hope For The Future, ritenendolo ancora pericoloso.

Thomas interagisce sempre più con il manichino “Hope” quasi fosse una persona reale.

Carter (Lawrence Saint-Victor) ha in mente qualcosa per rendere la serata speciale. Zoe (Kiara Barnes) intanto è a disagio per l’evidente interesse di Paris (Diamond White) nei confronti di Zende (Delon De Metz).