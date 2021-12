Beautiful, anticipazioni 7 dicembre: Brooke e Ridge ancora sposati, la certezza!

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 7 dicembre 2021:

Per via di un problema tecnico, Zoe (Kiara Barnes) non ha mai ricevuto il messaggio con cui Zende (Delon De Metz) le chiedeva di non affrettare le cose con Carter (Lawrence Saint-Victor).

Zende decide di non parlare a Zoe di quanto accaduto.

Carter annuncia a Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) le conferme formali dal tribunale: i due sono ancora legalmente sposati.

