Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 13 a sabato 18 dicembre 2021: Thomas continua a parlare di Hope con Finn, sostenendo che in realtà il manichino con le sembianze di Hope che lui ha portato a casa lo ha fatto ricadere nei suoi disturbi ossessivi. Quinn scopre con sgomento che Shauna vive a casa di Eric. Brooke e Ridge parlano ancora di Quinn e di quanto sia stata subdola e sperano che Eric abbia finalmente aperto gli occhi.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 8 dicembre: per Brooke, Eric dovrebbe divorziare da Quinn

Quinn chiede spiegazioni ad Eric sulla presenza di Shauna in casa. Eric ribadisce che quella è casa sua e che ha invitato lui Shauna. Le due, rimaste sole, discutono e alla fine Quinn le intima di andarsene.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Zoe è contenta dell’arrivo in città di sua sorella Paris e le presenta Carter. Quinn scopre che la sua amica Shauna è rimasta a vivere a casa di Eric per tutto il tempo in cui è sparita, non prende bene la cosa e le ordina di andare subito via.

Eric, molto deluso dal comportamento di Quinn che ha rotto la promessa che si erano fatti, sembra provare simpatia per Shauna ed impedisce a Quinn di mandar via la donna da casa sua. Flo e Wyatt non ne sapevano nulla e sono abbastanza turbati dalla presenza di Quinn in casa loro.

A Los Angeles è arrivata Paris, la sorella minore di Zoe. La ragazza subito fa amicizia con Zende e conosce anche Carter, di cui non sapeva nulla. Thomas assiste a una telefonata in cui Liam dice a Hope che sta andando da Steffy a trovare la figlia; capisce che Hope ne è contrariata. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.