Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021: Charlie non si dà pace perché non riesce più a trovare lo scatolone che qualche giorno prima ha consegnato a Thomas. È lo stesso scatolone che Thomas ha trafugato perché contenente il manichino di Hope. Nel frattempo, Liam incontra Finn a casa di Steffy e iniziano a parlare di Thomas e della sua ossessione per Hope.

Liam rimane sconvolto quando apprende che anche Finn sospetta che l’ossessione di Thomas si sia riaffacciata. La sorella di Zoe, Paris, ha messo gli occhi su Zende ma non sa che Zoe è altrettanto interessata a lui.

Charlie cerca il manichino con le sembianze di Hope e Thomas finge di non saperne nulla, ma in realtà lui era presente quando Charlie lo ha consegnato. Comunque Hope, credendo ingenuamente nel cambiamento di Thomas, decide di proporgli di entrare nella sua squadra: Steffy ne è felice.

Finn chiede a Liam se pensa che effettivamente Thomas possa creare dei problemi. Liam conferma di nutrire serie preoccupazioni al riguardo e in quell’istante decide di andare a casa di Thomas per parlargli. Lì scopre che Thomas è in possesso del manichino che raffigura Hope.

Hope e Steffy comunicano a Zende che Thomas è tornato a lavorare per “Hope for the future” e si rallegrano per i miglioramenti che continuano a vedere nello stesso Thomas. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

