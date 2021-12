CENERENTOLA, trama e cast del film Disney in onda su Rai 1 in prima serata lunedì 27 dicembre 2021

Lunedì 27 dicembre in prima serata su Rai 1 va in onda Cenerentola, il live action Disney di Kenneth Branagh che si ispira all’omonimo capolavoro d’animazione del 1950. Un raffinato adattamento cinematografico con Lily James, Richard Madden e Cate Blanchett.

La storia segue le sorti della giovane Ella (Lily James), il cui padre si risposa dopo la morte della moglie. Ella, che è di nobili sentimenti, accoglie a casa la nuova sposa di suo padre (interpretata da una superlativa Cate Blanchett) e le sue due figlie: Anastasia (Holliday Grainger) e Genoveffa (Sophie McShera). Ma, quando inaspettatamente il suo amato padre muore, Ella si ritrova sola e in balia della cattiveria della matrigna e delle sue invidiosissime sorellastre, al punto che viene relegata a essere nient’altro che una serva ricoperta di cenere, ribattezzata Cenerentola.

Cenerentola, film con Lily James, Richard Madden e Cate Blanchett

Eppure, nonostante tutto, Ella non perde la sua gentilezza e, soprattutto, è determinata a onorare le ultime parole dette da sua madre prima di morire: “Sii gentile ed abbi coraggio. Ti darà molta forza, più di quel che credi.”. Ella non cede alla disperazione e tantomeno riesce a disprezzare coloro che la maltrattano.

Un giorno, nel bosco, la ragazza incontra un affascinante sconosciuto che crede sia un apprendista a Palazzo Reale. Ella sente finalmente di aver incontrato il suo “principe azzurro”. Quando il re manda un invito a tutte le fanciulle a partecipare al ballo, la ragazza è felice perché spera di incontrare ancora una volta Kit (Richard Madden, il Cosimo de’ Medici della serie evento Lux Vide), non sapendo che la perfida matrigna non ha nessuna intenzione di lasciarla andare. Ma, come in tutte le belle favole, in suo soccorso arriva la fata Madrina (Helena Bonham Carter) che – armata di una grande zucca e di alcuni topolini – cambierà per sempre la vita di Cenerentola…

Cenerentola: il live action in onda su Rai 1 per una serata in famiglia

Un incantevole live-action maestoso e realistico che non tradisce la magica essenza della storia originale, anzi sembra quasi di guardare il cartone prendere vita settant’anni dopo. Una menzione speciale va fatta a Cate Blanchett: l’attrice australiana da sette candidature all’Oscar offre qui un’interpretazione magistrale di un personaggio tanto oscuro e complesso quanto passionale e intenso.

Altrettanto brava e convincente la Cindarella di Lily James (l’ex Lady Rose di Downton Abbey), che condivide la scena con un’altra stella del pluripremiato period drama inglese: Sophie McShera (la serva Daisy), in grado di regalare un’interpretazione quasi buffa e comica di Genoveffa. Consigliato a tutti coloro che amano i classici Disney e a chi cerca un buon film da vedere insieme alla famiglia. L’appuntamento è per stasera in prime time su Rai 1.