Anticipazioni film CHRISTMAS AT THE PALACE, in onda venerdì 24 dicembre alle 14,45 su Canale 5

Oggi pomeriggio, 24 dicembre, Canale 5 manda in onda dopo Beautiful e Una vita il film di genere “romance” Christmas at the palace – Natale a palazzo. Si tratta di una pellicola del 2018 diretta da Peter Hewitt, con Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow, Nicholas Banks, Geraldine Fitzgerald e India Fowler. Vediamo la trama:

Dopo aver smesso di competere a livello agonistico, Katie, una ex star del pattinaggio, ora si occupa di organizzare performance insieme alla sua migliore amica Jessica.

Un giorno, Katie viene ingaggiata da Alexander, re del piccolo stato di San Senova, per compiere una missione speciale: aiutare sua figlia a organizzare una rappresentazione natalizia che prevede uno spettacolo sul ghiaccio.

Mentre trascorre sempre più tempo a palazzo per via dei preparativi, la giovane pattinatrice e il re iniziano a provare intensi sentimenti l’uno per l’altra. In breve tempo i due iniziano una storia d’amore, ma il popolo di San Senovia potrebbe essere contrario al fatto che una straniera diventi la loro regina…