Giovedì 30 dicembre su Rai 1 va in onda I fratelli De Filippo, film biografico diretto da Sergio Rubini che vanta nel cast attori del calibro di Giancarlo Giannini, Susy Del Giudice, Marisa Laurito e Vincenzo Salemme. Vediamo insieme la trama.

Napoli, inizio Novecento. Luisa De Filippo è la madre di Peppino, Titina ed Eduardo, figli non riconosciuti del famoso e ricco attore drammaturgo Eduardo Scarpetta, nonché capostipite della dinastia teatrale degli Scarpetta-De Filippo. Per salvare le apparenze, Eduardo finge di essere lo “zio” dei tre ragazzi e, pur non riconoscendo mai i tre bambini, li introduce fin da piccolissimi nel mondo del teatro. Alla sua morte (avvenuta nel 1925), solamente i figli legittimi beneficiano della sua eredità mentre a loro tre restano solo i ricordi.

Ma Eduardo Scarpetta, che è stato pioniere del teatro moderno partenopeo, ha lasciato un’eredità ancora più importante a Titina, Eduardo e Peppino: il suo immenso talento. E così, mentre Vincenzo (Biagio Izzo) e i suoi fratelli si spartiscono l’ingente eredità del loro padre, i tre fratellastri si rimboccano le maniche e con ingegno e creatività danno vita al trio I fratelli De Filippo, una compagnia teatrale che però avrà vita breve a causa delle continue divergenze fra di loro.

I fratelli De Filippo, il film-evento di Sergio Rubini stasera su Rai 1

Dopo una lunga e faticosa gavetta piena di difficoltà e conflitti, dove ognuno ha provato a farcela da solo, finalmente arriva Natale in Casa Cupiello, la commedia scritta da Eduardo e destinata a diventare uno dei più grandi capolavori del teatro napoletano. La narrazione del film tv si apre proprio con il debutto dell’opera al cinema teatro Kursaal di Napoli, la sera di Natale del 1931: il grande sogno dei fratelli De Filippo è vicino alla sua realizzazione e il loro talento viene finalmente riconosciuto e acclamato. Ma, attraverso un lungo flashback, la pellicola ci racconta tutte le difficoltà e i sacrifici che hanno vissuto i tre consanguinei prima di arrivare al grande successo.

Con straordinaria naturalezza, Sergio Rubini ci racconta la storia di riscatto di tre fratelli, figli illegittimi del più importante artista del teatro napoletano vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. All’eccellente sceneggiatura (scritta con Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini), il regista ha unito un cast straordinario in cui spiccano Giancarlo Giannini (Eduardo Scarpetta), Susy Del Giudice (Luisa De Filippo), Biagio Izzo (Vincenzo Scarpetta), Mario Autore (Eduardo De Filippo), Domenico Pinelli (Peppino De Filippo), Anna Ferraioli Ravel (Titina De Filippo), Marisa Laurito (Rosa De Filippo) e Marianna Fontana (Adele De Filippo).

Un lungo lavoro durato sette anni e che si basa sulla vera storia di questi tre grandi e indimenticati artisti, i quali – senza mai arrendersi e con determinazione e sacrificio – sono riusciti a diventare il simbolo del teatro napoletano. Appuntamento dunque a stasera in prima serata su Rai 1.