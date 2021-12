Questa sera (10 dicembre) andrà in onda in diretta su Canale 5 un nuovo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia condotto da Alfonso Signorini coadiuvato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste.

Nella puntata di oggi i vipponi scopriranno che la loro avventura nella casa sarà prorogata di ben altri novanta giorni: la conclusione del reality infatti, visti gli ascolti sempre più positivi, è stata rimandata al 14 marzo. Si allunga quindi di tre mesi la permanenza dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, i quali, in principio, avrebbero dovuto concludere lunedì 13 dicembre la loro esperienza nel programma.

Tante sorprese sono attese questa sera per gli ignari inquilini del loft di Cinecittà, teatro negli ultimi giorni di amori, rivalità e rinate passioni. Mentre continua a tenere banco l’intrigante legame che vede protagonisti Soleil Sorge e Alex Belli, le ultime ore hanno registrato il clamoroso riavvicinamento tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo, che, dopo settimane di tensione durante le quali non avevano lesinato parole al vetriolo, hanno dato vita – tra lo stupore degli altri vipponi – ad alcuni momenti in grado di riaccendere i pettegolezzi sul loro amore travagliato…

Un recente comunicato stampa Mediaset ci informa inoltre che “ad accendere gli animi nella Casa di Cinecittà sono o almeno potrebbero essere due servizi fotografici. Il primo, realizzato ieri, ha visto i vipponi protagonisti e ha aperto lo scontro tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che non se le sono certe mandate a dire. L’altro servizio fotografico che potrebbe scatenare reazioni importanti è quello apparso oggi su una testata web in cui è ritratta Delia, la moglie di Alex Belli, mentre bacia un uomo sconosciuto. Come reagirà il bell’attore?“.

Ci sarà infine una bella sorpresa per Davide Silvestri: il cugino Kekko dei Modà gli ha inviato un lungo videomessaggio che vedremo in puntata.

Attesa per il verdetto del super televoto di questa settimana, che ha visto sfidarsi eccezionalmente ben sei concorrenti. Soltanto uno tra Biagio D’Anelli, Sophie Codegoni, Jessica Selassié, Soleil Sorge, Miriana Trevisan e Maria Monsé sarà il preferito del pubblico, che avrà il potere di mandare al televoto eliminatorio uno degli sfidanti perdenti. Appuntamento dunque a questa sera in prima serata su Canale 5 per la ventiseiesima puntata del Grande Fratello VIP 6.

