Grande fratello vip news: stasera (27 dicembre) nuovo appuntamento con Alfonso Signorini e i concorrenti del reality

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il trentesimo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sarà una puntata avvincente e ricca di sorprese, che vedrà la partecipazione straordinaria in collegamento video di Kabir Bedi, prossimo concorrente del reality (attualmente in attesa di concludere il periodo di quarantena obbligatorio).

Tantissime emozioni in quella che si preannuncia una serata da ricordare: Jessica e Lucrezia Selassié riceveranno infatti l’inaspettata visita del fratello Christian, mentre per Katia Ricciarelli e Giucas Casella ci saranno i rispettivi animali domestici, che allieteranno il percorso dei loro padroni all’interno della casa più spiata d’Italia.

News Grande Fratello Vip: la situazione del televoto

Occhio anche al nuovo tenerissimo amore nato tra le mura del loft di Cinecittà: dopo aver chiuso definitivamente la propria travagliata storia con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni ha cominciato ad approcciarsi con il bell’Alessandro Basciano, che non ha resistito al fascino della modella meneghina. Per Alessandro le festività natalizie sono state però funestate da una terribile notizia: l’uomo ha infatti perso il nonno proprio il giorno di Natale.

La puntata vedrà poi la messa in scena dello spettacolo di Capodanno, preparato da Carmen Russo che, sulle note di Grease e Mamma Mia, regalerà questa sera al pubblico una bella coreografia.

Attesa inoltre per il verdetto del televoto eliminatorio di questa settimana, che ha visto sfidarsi Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e la coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Il concorrente meno votato sarà costretto ad abbandonare definitivamente la casa, rinunciando al sogno di vincere il reality. Questo ed altro nella puntata di oggi del Grande Fratello VIP 6, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45.