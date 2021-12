Si comincia a sentire l’atmosfera natalizia nella casa del Grande Fratello Vip, recentemente addobbata con un maestoso albero e altre numerose decorazioni a tema. Il Natale è infatti alle porte e per i concorrenti del loft più spiato d’Italia saranno festività da trascorrere lontano dalle proprie famiglie, dato che – come già annunciato al pubblico qualche settimana fa – il reality verrà prorogato fino marzo inoltrato.

Leggi anche: Grande Fratello Vip 6, anticipazioni puntata di lunedì 6 dicembre

Come reagiranno i vipponi quando scopriranno del prolungamento? Ci sarà qualche defezione (sulla falsariga di ciò che è successo nella scorsa edizione)?

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In attesa di scoprire la reazione dei concorrenti, nella casa è atteso l’ingresso di un nuovo concorrente che andrà ad animare le dinamiche fin qui createsi tra gli altri concorrenti. Di chi si tratterà? Nell’edizione seriale del TG5 di lunedì scorso la giornalista Cesara Buonamici ha ventilato l’ingresso di Kabir Bedi, l’indimenticato Sandokan, già concorrente della quarta edizione dell’Isola dei Famosi.

Attenzione anche al nome di Nathalie Caldonazzo, che da tempo numerose fonti accostano con insistenza alla casa del GfVip. Riuscirà la new entry (se effettivamente sarà lei) a essere accettata oppure finirà un po’ ai margini come è già capitato a Patrizia Pellegrino e Maria Monsè?

Per i vipponi le sorprese non finiranno qui: il notiziario della rete ammiraglia di Mediaset ha altresì spoilerato il prossimo arrivo in qualità di ospite del noto conduttore televisivo Pippo Baudo, che ritroverà nel loft di Cinecittà Katia Ricciarelli, con la quale è stato sposato per quasi vent’anni. Tanti, tantissimi colpi di scena sono insomma attesi nelle puntate a venire del Grande Fratello VIP, in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì e il venerdì.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.