Questa sera su Canale 5 andrà in onda il ventinovesimo appuntamento della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Nella puntata di oggi, grande spazio sarà dedicato alle prime dinamiche create dalle tre new entry, che lo scorso venerdì hanno portato una ventata d’aria fresca nel loft di Cinecittà. Non sono però finiti qui i nuovi ingressi, dato che stasera sono attesi gli arrivi di Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani (all’anagrafe Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona), nipote del celebre Costantino Della Gherardesca.

Leggi anche: All together now, la finale: anticipazioni ultima puntata di domenica 19 dicembre

Vista la prossimità delle festività natalizie, i vipponi rimasti in gioco sono impegnati in questi giorni nell’organizzazione del GF Christmas Show, uno spettacolo unico nel suo genere che allieterà tra balli e musiche i giorni più belli dell’anno. Un’occasione di svago, quella delle prove, che però si è rivelata foriera di battibecchi e incomprensioni che rischiano di rovinare a più di una persona il periodo di avvicinamento al Natale.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dopo l’addio a sorpresa di Aldo Montano, Manuel Bortuzzo è rimasto orfano del suo più stretto confidente. Una defezione, quella dell’ex schermidore, che ha lasciato profondi strascichi nell’umore di Manuel, il quale però oggi potrà rivedere dopo più di tre mesi papà Franco! Visita inaspettata anche per Soleil Sorge, tra le protagoniste indiscusse di questa edizione, che oggi saluterà il ritorno nella casa di sua madre Wendy Key.

Infine, è atteso il verdetto del televoto che in questo weekend ha visto sfidarsi molteplici concorrenti. Sono finiti in nomination infatti: Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Carmen Russo, Biagio D’Anelli, Lucrezia Selassié, è Valeria Marini & Giacomo Urtis. Soltanto uno di loro sarà il preferito del pubblico, con potere di mandare direttamente alla nomination eliminatoria uno dei vipponi perdenti.

Questo ed altro nell’appuntamento di questa del Grande Fratello VIP 6, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.