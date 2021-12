Oggi, venerdì 3 dicembre 2021, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il ventiquattresimo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Regna la tensione nel rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, i quali negli ultimi giorni si sono progressivamente allontanati dopo aver vissuto la prima parte del percorso nella casa quasi in simbiosi. La distanza tra i due ha però scombussolato Alex, che ha dichiarato di non riuscire a stare lontano dalla Sorge; quest’ultima, d’altro canto, comincia a dubitare della veridicità dei sentimenti del Belli.

A regalare emozioni ci penserà in questa puntata Manila Nazzaro, che riceverà l’inaspettata visita della madre, alla quale l’ex Miss Italia è molto affezionata. La donna non sta vivendo un momento felice all’interno della casa a causa dello scontro generazionale che insieme a Katia Ricciarelli la vede contrapporsi alle sorelle Selassiè.

Sono volate inoltre parole al vetriolo tra Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, che, entrate nella casa da meno di due settimane, si sono già rese protagoniste di un acceso litigio che ha portato la Monsè a chiudere ogni rapporto con la rivale.

Attesa per il verdetto del televoto, che in questa settimana ha chiesto al pubblico di scegliere il concorrente preferito tra Lucrezia e Jessica Selassié, Gianmaria Antinolfi e Patrizia Pellegrino. Il vippone più votato avrà la facoltà di mandare uno degli sfidanti perdenti alla nomination eliminatoria di lunedì prossimo. Appuntamento dunque a questa sera alle 21.45 per una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6.

