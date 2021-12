Prosegue a Il paradiso delle signore 6 la storyline che riguarda la morte di Achille Ravasi. Se ci pensate, questa lunga trama è iniziata due stagioni fa e ancora non sappiamo tutti i dettagli su quel che è avvenuto in America! Chi sta cercando di mettere insieme i pezzi del puzzle è Flora Gentile (Lucrezia Massari), la figlia di Ravasi, ormai impegnata da parecchi giorni in una serie di indagini private che arriveranno al dunque la prossima settimana.

Le investigazioni di Flora continueranno quindi anche nei prossimi giorni, nonostante l’amica Ludovica (Giulia Arena) cercherà di fermarla facendole capire che non sarebbe un bene mettersi contro i Guarnieri. Ma non ci sarà nulla da fare: la Gentile – decisa come non mai ad arrivare alla verità sulla dipartita del padre – riuscirà a scoprire la combinazione della cassaforte dei Guarnieri. La userà?

In realtà le anticipazioni indicano che la frenesia di Flora di capire a tutti i costi come stanno le cose è destinata ad avere uno stop, almeno per il momento. Nei prossimi giorni, infatti, la giovane stilista apprenderà le rivelazioni di Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina) sul conto del padre e alla fine sceglierà di non denunciare i Guarnieri.

La sensazione, tuttavia, è che questa storyline non si concluderà proprio “a tarallucci e vino” come adesso potrebbe sembrare. Già sappiamo infatti che, con gli episodi del 2022, Adelaide dovrà sparire in fretta e furia per via dell’Interpol, quindi è facile immaginare che la vicenda avrà presto un ritorno in auge.

Per ora, comunque, Flora penserà ad altro: la ragazza è intenzionata a trascorrere il Natale in America e prima di partire, nella puntata del 17 dicembre, saluterà tutti consegnando alle Veneri un regalo personalizzato per ciascuna di loro. Se ne riparla nell’anno nuovo!

