Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: povero Marcello, un ritorno lo distruggerà?

Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: arriva Flavia Brancia, come faranno ora Ludovica e Marcello?

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, da ora in poi Il paradiso delle signore 6 mette la quarta e, dopo il periodo all’insegna dei buoni sentimenti coinciso con le ultime puntate prima della pausa natalizia, dal 3 gennaio 2022 ci proporrà colpi di scena che sembrano destinati a sconvolgere molti equilibri.

Vi abbiamo già parlato del ritorno a Milano di zia Ernesta (Pia Engleberth), primo tassello verso la verità su Gloria Moreau (Lara Komar). Ma ci sarà anche un altro rientro in scena, che andrà probabilmente a destabilizzare una storia d’amore che da un po’ comunicava già delle “avvisaglie di pericolo”. Vediamo di che si tratta.

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Fiorenza Gramini spiffera tutto a Flavia!

Con la prima settimana di gennaio, si paleserà dopo tanto tempo il personaggio di Flavia Brancia (Magdalena Grochowska). La donna, ve lo ricordiamo, non sa assolutamente nulla della relazione tra sua figlia Ludovica (Giulia Arena) e il barista Marcello Barbieri (Pietro Masotti), così quest’ultimo dovrà lasciare per il tempo che serve la casa che condivide con la sua amata, tornando a stare dall’amico Armando (Pietro Genuardi).

C’è da dire però che Flavia, una volta insediatasi nel capoluogo lombardo, si accorgerà subito di qualcosa di strano: troverà in casa di Ludovica una cravatta, cosa che la porterà a chiedere lumi alla consanguinea. E chissà se le spiegazioni basteranno, visto che le anticipazioni annunciano un aspro litigio tra le due donne!

Trame Il paradiso delle signore: tra Adelaide e Flavia c’è ancora tanta freddezza…

Ma il peggio deve ancora venire: alla perfida Fiorenza (Greta Oldoni) non sembrerà vero rivedere Flavia e capire che quest’ultima ignora il rapporto sentimentale in corso tra Ludovica e Marcello. Neanche a dirlo, la Gramini – evidentemente ancora in cerca di vendetta – spiffererà tutto alla Brancia senior. Cosa succederà a quel punto?

Insomma, questa rimpatriata sembra essere in grado di smuovere non poco le acque della fiction daily di Rai 1, anche perché noteremo che tra Flavia e la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) c’è ancora un notevole astio dopo i ben noti dissapori del passato…