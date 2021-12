Il Paradiso delle Signore 6, 17 dicembre 2021: orario anticipato, ecco perché

Nodo al fazzoletto: l’odierna puntata de Il paradiso delle signore 6 andrà in onda a un orario anticipato rispetto al solito: le 15,30. Vediamo come mai.

Si potrebbe pensare ad istinto che il cambiamento di orario di venerdì 17 dicembre sia dovuto alla programmazione particolare della Rai di questi giorni per via del Telethon, invece è un motivo assai meno lieto quello che porterà i protagonisti del Paradiso ad andare in scena quasi mezz’ora prima del solito.

Oggi infatti, dopo la fiction daily, Rai 1 si collegherà in diretta per seguire i funerali delle vittime della Strage di Ravanusa, avvenuta nei giorni scorsi. Di conseguenza slitterà anche l’inizio de La vita in diretta, il programma che solitamente segue Il Paradiso: la trasmissione condotta da Alberto Matano prenderà eccezionalmente il via alle 17,45.

Ovviamente, da lunedì 20 dicembre le storie del grande magazzino milanese torneranno al loro consueto orario delle 15,55. Già che ci siamo, vi ricordiamo che la prossima sarà l’ultima settimana prima di una pausa natalizia nella messa in onda: Il paradiso non ci sarà nella settimana dal 27 al 31 dicembre, per poi tornare lunedì 3 gennaio.

