La bella e la bestia, film su Rai 1 stasera in tv. Cast e trama

Film LA BELLA E LA BESTIA con Emma Watson, il 29 dicembre in prima serata su Rai 1

Mercoledì 29 dicembre 2021 in prima serata su Rai 1 va in onda La Bella e la Bestia, secondo adattamento targato Disney dell’omonima fiaba francese di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1740). Un romantico live-action del 2017 diretto da Bill Condon (il regista dell’ultimo capitolo di The Twilight Saga), che offre una versione molto fedele del capolavoro di animazione anni Novanta.

Emma Watson (l’attrice britannica che ha raggiunto la fama mondiale interpretando Hermione nella saga di Harry Potter) presta volto e voce alla protagonista Belle, una ragazza dolce e indipendente che sogna di lasciare Villeneuve, il suo paesino natale immerso nella periferia francese. L’opportunità le capita quando il padre, un eccentrico inventore, viene fatto prigioniero dalla Bestia nel suo castello maledetto e l’unico modo per liberarlo è che qualcuno prenda il suo posto…

La bella e la bestia: trama e cast

Malgrado la paura, Belle decide di vivere nell’oscura dimora della mostruosa creatura, dove fa la conoscenza anche di alcuni simpatici personaggi: il candelabro Lumière, l’orologio Tockins, la teiera Mrs. Bric e suo figlio Chicco. Ma la nostra eroina imparerà anche a guardare oltre l’aspetto mostruoso della Bestia, scoprendo che dietro alla sua immagine spaventosa si cela un principe buono che da anni è vittima di una potente maledizione.

Pur avvalendosi di alcune piccole libertà di sceneggiatura (che aggiungono profondità ai vari personaggi), questo remake è la perfetta trasposizione cinematografica del cult animato. Strepitosa la cura dei dettagli (scenografie, accessori, costumi, acconciature e trucco) che rendono perfetta e fedele l’ambientazione in cui è ambientata la storia: il diciottesimo secolo. Con un budget di 160 milioni di dollari, la pellicola ha incassato globalmente oltre 1,25 miliardi di dollari, grazie anche a un cast sensazionale e di grande richiamo nel quale spiccano i due protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, ma anche attori come Emma Thompson (Mrs. Bric), Kevin Kline (Maurice, il padre di Belle) e un superlativo Luke Evans (nella magistrale interpretazione canora del cacciatore Gaston).

Una storia d’amore senza tempo, magica e commovente, che offre vari momenti musicali in grado di dare brio e freschezza alla trama, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore fino alla fine. L’appuntamento è per stasera in prime time su Rai 1.