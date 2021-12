Come superare una delusione d’amore? Andando il più lontano possibile dall’uomo che ti ha fatto soffrire. È questo ciò che penserò Melo (Elcin Afacan) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Rattristata dall’atteggiamento di Burak Balci (Sinan Helvacı), la ragazza penserà infatti di allontanarsi definitivamente da lui, ma non tutto andrà come previsto…

Love Is In The Air, news: Burak bacia Melo ma se lo dimentica!

Già sapete che, in realtà, Burak proverà dei profondi sentimenti per Eda Yildiz (Hande Ercel), cosa peraltro di cui Melo sarà sempre stata al corrente. Tuttavia, la giovane inizierà a pensare di avere una possibilità con lui quando Serkan Bolat (Kerem Bursin), dopo aver scoperto di essere il padre della piccola Kiraz (Maya Basol), tornerà nella vita della sua amica.

Quella che per Melo sarà una gioia, per Burak sarà però una vera e propria tragedia che farà nascere un grande equivoco. In una determinata sera, l’uomo non riuscirà infatti a sopportare la forte “intimità” che si starà ricreando tra Eda e Serkan e, per dimenticare, berrà più del dovuto ubriacandosi. A soccorrerlo sarà proprio Melo, la quale inaspettatamente verrà baciata da un Burak delirante che sottolineerà che chiunque si innamorerebbe di lei.

Tuttavia il giorno successivo, ovvero quando avrà smaltito la sbornia, Burak non avrà nessun ricordo del suo avvicinamento alla fanciulla, la quale reagirà malissimo…

Love Is In The Air, trame: Melo chiede a Ayfer di lasciare il lavoro nell’albergo

Eh sì: dopo essersi resa conto del fatto che, probabilmente, Burak non smetterà mai di amare Eda, Melo non vorrà più lavorare al suo fianco, visto che sarà la sua cameriera nel bar dell’albergo di Deniz (Ayşe Akın) che lui gestisce.

A quel punto, Melo si confronterà con Ayfer (Evrim Dogan) e le chiederà con successo di lasciare insieme a lei il lavoro per rifarsi una vita altrove. Una decisione repentina che lascerà interdetto Burak che, non avendo nessun ricordo del loro bacio, non capirà certamente i motivi dell’evidente tristezza di Melo.

Dello stesso parere di Burak sarà pure Eda, che chiederà immediate spiegazioni all’amica, salvo poi appoggiarla appena verrà messa al corrente dei sentimenti che prova per il ristoratore. Comunque sia, la storyline non sarà destinata a chiudersi in modo così netto…

Love Is In The Air, spoiler: Burak ricorda il bacio tra lui e Melo

Possiamo infatti anticiparvi che, dopo aver accolto con dispiacere le dimissioni di Melo e Ayfer, Burak inizierà ad avere dei flashback della serata in cui si è ubriacato, finché non ricorderà del bacio scambiato con la sua sottoposta.

Ad ogni modo, Balci non avrà dei ricordi nitidi della faccenda, tant’è che cercherà di rimediare con la sua amica perché si convincerà erroneamente del fatto che l’abbia baciata senza il suo consenso. Insomma, il momento del chiarimento sarà ancora piuttosto lontano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.