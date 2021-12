Come reagirà Serkan Bolat (Kerem Bursin) appena la madre Aydan (Neslihan Yeldan) gli confesserà che è Kemal (Sinan Albayrak) e non Alptekin (Ahmet Somers), come aveva sempre pensato, il suo vero padre? In seguito alla clamorosa scoperta, che avverrà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, l’architetto non vorrà proprio saperne di allacciare un rapporto con il “ritrovato” genitore, ma la piccola Kiraz (Maya Basol) ci metterà lo zampino…

Love Is In The Air, news: Serkan e Kemal sono padre e figlio

Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, vi abbiamo già segnalato che Aydan scoprirà all’improvviso che il fidanzato Kemal è il vero padre di Serkan. Nel corso di un dialogo, l’uomo le parlerà infatti di una notte d’amore trascorsa insieme circa trentacinque anni prima, di cui la donna non aveva nessun ricordo poiché completamente ubriaca. Visto che Kemal sarà allergico alle fragole esattamente come Serkan e Kiraz, Aydan inizierà quindi a riunire tutti i tasselli del puzzle e, con l’aiuto del fidato Seyfi (Alican Aytekin), farà comparare il DNA dei due uomini capendo inequivocabilmente che sono padre e figlio.

A quel punto la donna, sopratutto quando Kiraz, Can (Ahmet Efe Metekoğlu) e Ayfer (Evrim Dogan) scopriranno tutta la verità, non se la sentirà più di mentire ai suoi cari e si deciderà a confessare loro la verità. Non tutto andrà però come previsto…

Love Is In The Air, trame: Aydan confessa la verità ma…

Eh sì: nel momento in cui scoprirà che Kemal è suo padre, Serkan entrerà in una profonda crisi e si rifiuterà di avere qualsiasi tipo di rapporto con il suo vero genitore. La stessa cosa, invece, non si potrà dire invece di Kemal, che sarà entusiasta all’idea di avere un figlio e una nipote amorevole come Kiraz, a cui in fondo vuole già bene. Anche la piccolina sarà di tale parere, visto che comincerà a chiamarlo nonno. Un particolare che, ovviamente, infastidirà non poco Serkan, che era convinto di poter essere finalmente felice dopo aver ripreso ufficialmente la relazione con la sua amata Eda Yildiz (Hande Ercel).

Sarà proprio allora che Kiraz, con la complicità di Can, darà il via ad un piano per spingere Serkan a vedere Kemal…

Love Is In The Air, spoiler: Kiraz cerca di fare incontrare Kemal e Serkan

Nel primo giorno di collegio, Kiraz convincerà infatti Can a chiudersi in bagno insieme a lei e, appena verrà raggiunta da Eda e Serkan, sottolineerà che è disposta ad uscire soltanto se nonno Kemal andrà da lei. Nonostante il parere contrario di Bolat, la Yildiz si metterà quindi in contatto con l’uomo, che non ci penserà due volte prima di raggiungere la nipotina.

Tuttavia, anche se i capricci di Kiraz faranno sì che Kemal e Serkan si incontrino nuovamente, il nostro protagonista non vorrà proprio saperne di dare una chance al suo “nuovo” padre. Sarà dunque allora che Eda penserà di organizzare una cena, che farà storcere il naso a Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.