Natale 2021 su Rai e Mediaset: anticipazioni sui programmi tv per il periodo festivo

Natale 2021 è praticamente arrivato e si sa che, con le strenne, la tv vive appieno l’atmosfera delle feste, offrendo agli spettatori una programmazione magica e speciale ricca di film ed eventi imperdibili adatti a tutta la famiglia. Scopriamo dunque cosa ci aspetta sotto l’albero di Rai e Mediaset nelle prossime tre settimane.

A inaugurare il periodo delle festività natalizie di Rai 1 sarà la favola di Pinocchio di Carlo Collodi, in onda mercoledì 22 dicembre in prima serata. Nel cast del film che narra la storia del burattino di legno più famoso del mondo c’è Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto.

La sera della Vigilia di Natale, sempre su Rai 1, andrà in onda il film Ailo – Un’avventura tra i ghiacci. Nel pomeriggio, invece, sarà trasmesso (alle 14.40) il film Belle & Sebastien – Amici per sempre, seguito alle 17.05 dall’Antoniano di Bologna: L’attesa, con Cristina D’Avena e Paolo Belli.

Il giorno di Natale, sabato 25 dicembre, la giornata di Rai 1 inizia con Lo zecchino di Natale condotto sempre dalla coppia Paolo Belli e Cristina d’Avena, mentre in prima serata la rete diretta da Stefano Coletta si affida ad Alberto Angela con lo speciale Stanotte a Napoli. Lunedì 27, invece, torna Sergio Castellitto con Non ti pago, il film tv che chiude la trilogia di commedie dedicata al teatro di Eduardo De Filippo.

La sera del 31 dicembre, come da tradizione, l’ammiraglia di Stato dà il benvenuto al 2022 con lo show musicale L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus insieme a tantissimi ospiti. Il 1° gennaio, invece, andrà in onda lo show evento Danza con me di Roberto Bolle.

Le festività di Rai 2 saranno caratterizzate perlopiù da film a tema (in onda da mattino a tardo pomeriggio). Da segnalare per la serata della vigilia il film romantico Il mio valzer di Natale, seguito in seconda serata da Natale alle Hawaii. Venerdì 1° gennaio alle 13.30 andrà in onda il classico Concerto di Capodanno da Vienna.

Infine, Rai 3 il 24 dicembre alle 21.20 trasmetterà il meglio del 43° Festival del Circo di Montecarlo, mentre sabato 25 dicembre in prima serata andrà in onda il film d’animazione Coco.

Per quanto riguarda il periodo festivo di Canale 5, in prima serata martedì 22 dicembre vedremo la prima tv del film Il Primo Natale con Ficarra e Picone. Il giorno della Vigilia, invece, si rinnova l’appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci ( tra gli ospiti Francesca Michielin, Rita Pavone, Andrea Griminelli, Enrico Ruggeri e Federico Rossi). La conduttrice di Mattino 5 tornerà in prima serata anche il 31 dicembre con lo show di fine anno, Capodanno in musica, insieme a tantissimi ospiti musicali.

Per quanto concerne la vigilia di Natale di Italia 1, anche quest’anno la rete non rinuncia al cult natalizio Una poltrona per due, anticipato da un altro cult del genere natalizio: Il Grinch (in onda alle 19.30). La serata di Natale viene affidata al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo con il film La banda dei Babbi Natale.

E dulcis in fundo, nella sera di Natale, Rete 4 ci (ri)porta nella suggestiva Georgia del 1861 con l’intramontabile capolavoro cinematografico Via col vento. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.