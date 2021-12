Rai e Mediaset, 13 imperdibili programmi tv fino al 6 gennaio | Film e serie

Rai e Mediaset: continua la programmazione delle feste, ecco cosa ci attende

Anche se Natale 2021 è già passato, la tv rimane la grande protagonista delle festività in corso, offrendo una programmazione ricca di appuntamenti con le storie più magiche a soprattutto più amate dal pubblico; in questo post vi segnaliamo quali sono le proposte più interessanti in prime time delle prossime due settimane sulle reti Rai e Mediaset.

Partiamo con Rai 1 che ripropone due amatissimi live action: Cenerentola (in onda stasera, lunedì 27 dicembre) e La Bella e la Bestia (in onda mercoledì 29). Sempre su Rai 1, domenica 2 gennaio va in onda il film in prima visione Un viaggio a quattro zampe, mentre lunedì 3 gennaio spazio a Il ritorno di Mary Poppins, sequel del celebre film del 1964 con Julie Andrews. Infine, mercoledì 5 gennaio arriva l’emozionante storia di Heidi.

I film dei prossimi giorni su Rai e Mediaset

Canale 5 invece offre un menù all’insegna del divertimento con le commedie natalizie: mercoledì 29 dicembre va in onda il film Un Natale da Chef con Massimo Boldi, che fa il bis sabato 1° gennaio con Un Natale al Sud. Ma l’ammiraglia Mediaset ha in serbo un super regalo per martedì 28 dicembre: l’attesissimo debutto di Sissi, la serie evento dedicata alla grande storia della leggendaria Imperatrice d’Austria (QUI le anticipazioni della prima puntata).

Sulle reti cadette da segnalare la messa in onda di uno dei classici Disney più amati: Gli Aristogatti (Rai 2, venerdì 31 dicembre), mentre su Rai 3 ci sono la prima tv della versione animata de La Famiglia Addams (martedì 28 dicembre) e il film di genere musicale Un’Avventura con Laura Chiatti e Michele Riondino (martedì 4 gennaio).

Su Italia 1, infine, arrivano uno dei film di Natale per eccellenza – Mamma ho perso l’aereo (sabato 1° gennaio) – e l’intera saga di Harry Potter (giovedì 6 gennaio), il maghetto creato dalla fantasia di J. K. Rowling.