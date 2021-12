Serie tv SISSI, anticipazioni e trame della prima puntata in onda su Canale 5 martedì 28 dicembre 2021 in prima serata

Comincia su Canale 5 la miniserie Sissi, di cui martedì 28 dicembre 2021 vedremo in prime time i primi due episodi. Ecco anticipazioni e trame:

La giovane duchessa Elisabetta di Baviera, detta Sissi, è molto libera, selvaggia, vivace e ama le attività fisiche. Innamorata dell’amore, scrive e legge poesie e si infastidisce quando la madre la obbliga a seguire sua sorella, la duchessa Elena “Nene” di Baviera, a Ischl, dove si terrà l’annuncio del suo fidanzamento con l’imperatore Francesco Giuseppe in occasione del suo compleanno.

Proprio a Isschl, però, il destino attende Sissi: nel corso di un inseguimento a cavallo, Franz e Sissi si trovano per caso in pericolo e da quel momento in poi si innamorano follemente uno dell’altra…

Le nozze fra Sissi e Franz Joseph sono sempre più vicine e Sissi deve in fretta e furia imparare tutto sulla vita di corte. Le è vicina la sorella Helene, la quale – vista la giovanissima età di Sissi – cerca di darle informazioni anche sulla vita di coppia che avrà con il futuro sposo. Il Duca Max, suo padre, non è in realtà troppo contento dell’imminente unione e, quando il kaiser e sua madre arrivano in Baviera per una visita, esibisce tutto il suo disappunto e litiga con Franz, che riparte arrabbiato.

Sissi lo insegue a cavallo e lo vede entrare in un lussuoso bordello. Incuriosita, una volta uscito il kaiser, entra anche lei e conosce la giovane prostituta Fanny, che diventerà una sua grande amica e che lei vorrà come cameriera personale a corte.

Peggiorano i rapporti tra il kaiser e lo Zar di Russia: Franz Joseph non fa niente per migliorarli, non dando seguito ai consigli del conte Grunne.