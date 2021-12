Un’icona senza tempo, una donna forte e indipendente. La straordinaria vita dell’imperatrice d’Austria rivive tra storia e mito in un’imperdibile serie evento in tre puntate: Sissi, in onda da stasera (martedì 28 dicembre) in prima visione assoluta su Canale 5. La fiction (QUI la trama della prima puntata) racconta la grande storia della duchessa Elisabetta di Baviera, detta Sissi (Dominique Devenport), una ragazza romantica e un po’ maschiaccio la cui bellezza è tanta e tale da stregare addirittura l’imperatore Francesco Giuseppe (Jannik Schümann), promesso sposa della duchessa Elena “Nene”, sua sorella maggiore: Franz rimane ammaliato dal carattere buffo e poco regale di Sissi e se ne innamora perdutamente!

Oltre a ripercorrere la leggendaria storia d’amore vissuta da Elisabetta d’Austria-Ungheria e dall’imperatore Francesco Giuseppe segue anche l’evoluzione della protagonista, la quale da ragazzina si trasforma in una donna moderna e sicura di sé, in grado di prendere decisioni difficili, affrontare dolorose perdite e assumere un ruolo sempre più centrale.

Serie tv SISSI da stasera su Canale 5, con Dominique Devenport e Jannik Schümann

Dopo l’amatissima trilogia romanzata di Ernst Marischka con protagonista un’iconica Romy Schneider, ora è il momento di conquistare la nuova generazione con questo emozionante e moderno adattamento che vede protagonista l’attrice svizzera-americana Dominique Devenport affiancata dal tedesco Jannik Schümann. Nel cast, accanto ai due protagonisti, ci sono anche Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy) Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Paula Kober (Fanny), David Korbmann (il conte Grünne), Yasmani Stambader (Bela) e l’italo-francese Giovanni Funiati (il conte Andrassy).

Dopo aver conquistato il pubblico tedesco (dove ha battuto ogni record di ascolti) e quello francese, Sissi è pronta a conquistare i telespettatori italiani innamorati del romanticismo e delle serie in costume (e con Dominique Devenport che incarna perfettamente l’imperatrice d’Austria con una deliziosa miscela di grazia, fascino e bellezza) . La serie evento (scritta dagli sceneggiatori Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell) è stata venduta in oltre 120 paesi e si è già guadagnata la conferma per una seconda stagione: la “nuova” principessa Sissi promette insomma di non deludere i numerosi fan della saga anni Cinquanta!