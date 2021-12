Accettare la fine di un amore è sempre difficile, specialmente se i sentimenti non sono svaniti. Lo sa bene Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a fare i conti con il proprio amore infelice nei confronti di Florian Vogt (Arne Löber). E la attende una brutta sorpresa…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja chiude i rapporti con Florian

Si erano appena ritrovati, ma la faida tra le rispettive famiglie li ha divisi di nuovo. Proprio quando Florian e Maja si erano illusi che il loro amore potesse superare tutto, infatti, la dura realtà li ha colpiti più forte che mai…

La scoperta che il fidanzato ha aiutato Erik (Sven Waasner) a farla franca ai danni di suo padre Cornelius (Christoph Mory) è stata infatti troppo per la giovane von Thalheim, che ha deciso di chiudere i rapporti con il giovane Vogt.

Quest’ultimo da parte sua riconoscerà l’errore, ma capirà che non importa quanti errori Erik compia: è e resterà sempre suo fratello. E, in quanto tale, avrà sempre la priorità…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja gelosa di Florian

Per distrarsi dalle pene d’amore, Maja si butterà anima e corpo nella sua nuova passione: la creazione di copricapi. Come sappiamo, le sue creazioni della ragazza hanno già suscitato l’interesse del famoso designer Marvin von Storchheimer. Per lei, però, è solo l’inizio…

Tra qualche giorno la von Thalheim scoprirà infatti che i suoi cappelli hanno riscosso un tale successo che le verrà richiesta un’intera collezione! Il problema? Nel frattempo, Maja ha iniziato anche un pesante tirocinio al Fürstenhof!

Per nulla scoraggiata, la ragazza tenterà comunque di realizzare in tempi da record la sua prima collezione di copricapi, onorando al contempo il suo impegno con il Fürstenhof. Quando Florian lo scoprirà, però, non potrà fare a meno di preoccuparsi per la salute della sua ex…

Ebbene, lei non gradirà affatto l’intromissione dell’ex fidanzato, a cui intimerà di stare fuori dalla sua vita. Poco dopo, però, scoprirà che Florian ha in realtà già messo una pietra sopra la loro relazione… tanto che è su un sito di incontri! E a quel punto la ragazza si sentirà doppiamente tradita.

Ciò che però Maja ignora è che in realtà lo stesso Florian era all’oscuro di avere un profilo in rete… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

