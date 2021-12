Da mesi ormai Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) soffre a causa del suo amore impossibile per Max Richter (Stephan Hartmann). Un nuovo ingresso, però, cambierà improvvisamente le carte in tavola! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio destinato a stravolgere la vita di entrambi i ragazzi. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa conosce Georg

Da quando Vanessa è arrivata al Fürstenhof, la vita l’ha messa di fronte ad una prova dietro l’altra, sia da un punto di vista sentimentale che professionale: se i sentimenti della ragazza prima nei confronti di Robert (Lorenzo Patané) e poi di Max si sono rivelati a senso unico, anche la carriera le ha giocato un brutto scherzo…

Come sappiamo, alcune settimane fa la Sonnbichler ha infatti subito un’operazione invasiva al ginocchio che ha messo a serio rischio la sua carriera di atleta. Ebbene, nonostante gli sforzi profusi nelle lunghe sedute di fisioterapia, la situazione non sembra essere migliorata, tanto che Vanessa ha iniziato a perdere la speranza di poter tornare in pedana.

È stato allora che – nel tentativo di tirarla su di morale – Max ha regalato all’amica l’autobiografia di uno schermitore professionista che è riuscito a superare un problema molto simile al suo: Georg Fichtl (Robert Herrmanns).

Ebbene, Vanessa rimarrà così colpita dalla storia da decidere di contattare l’atleta, che – con sua grande sorpresa – pochi giorni dopo si presenterà a sorpresa al Fürstenhof per incontrarla di persona!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Georg e Max saranno rivali per Vanessa

Inutile dire che la Sonnbichler sarà lusingata dall’interesse di Georg e, quando quest’ultimo si offrirà di aiutarla a tornare in forma, non esiterà un istante prima di accettare. Come prevedibile, la comune passione per la scherma porterà i due ad avvicinarsi, portandoli ad andare oltre ai rapporti professionali.

Ebbene, sarà proprio la comparsa di uno inaspettato spasimante per Vanessa a far finalmente aprire gli occhi a Max sulla natura dei suoi sentimenti per la ragazza. Peccato che per lui potrebbe ormai essere troppo tardi…

E non è finita qui! Con il tempo, infatti, si scoprirà che l’interesse di Georg nei confronti di Vanessa è tutt’altro che disinteressato…

Tempesta d’amore, casting news: Robert Herrmanns interpreta Georg Fichtl

Il personaggio di Georg Fichtl verrà interpretato da Robert Herrmanns, trentaduenne attore tedesco formatosi professionalmente a Salisburgo. Artista poliedrico, Hermanns è attivo sia come attore televisivo e teatrale e sia come doppiatore.

Il suo ingresso in scena a Tempesta d’amore con il ruolo di Georg Fichtl avverrà nel corso della puntata 3596, la cui messa in onda in Italia è prevista per il periodo di Natale. Per Herrmanns si tratterà di una permanenza breve ma intensa: Georg resterà infatti in scena solo per qualche settimana, ma lascerà comunque il segno…

