È bello, ricco e intelligente, eppure Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ha un grosso difetto che ha finito per distruggere la sua famiglia: la gelosia! Ebbene, distrutto il matrimonio con Eva (Uta Kargel) a causa della sua gelosia, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore rischierà di commettere lo stesso errore…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia e Christoph si avvicinano

Sono passati ormai parecchi mesi dalla fine del matrimonio di Eva e Robert, ma il ricordo di quei momenti dolorosi è ancora vivo nel cuore di Saalfeld. Come ricorderete, all’epoca l’uomo rovinò il rapporto con la moglie a causa della sua crescente gelosia nei confronti di Christoph (Dieter Bach), finendo per spingere la donna tra le braccia di quest’ultimo.

Alla fine i due coniugi si ritrovarono, ma la scoperta che Eva era rimasta incinta dopo la sua unica notte con Christoph finì per distruggere il loro matrimonio, portando la donna a lasciare il Fürstenhof insieme al figlioletto.

Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la storia rischierà di ripetersi! La nuova fidanzata di Robert – Cornelia Holle (Deborah Müller) – inizierà infatti a frequentare sempre più assiduamente Christoph, finendo per avvicinarsi pericolosamente a lui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert geloso di Cornelia e Christoph

Come sappiamo, inizialmente Robert ha assicurato alla compagna di non avere nessun problema con la sua nuova “frequentazione”, in quanto si fida ciecamente di lei.

Il cuore, però, avrà presto la meglio sulla ragione…

Decisi ad esibirsi in un concerto a quattro mani in occasione di un evento benefico organizzato da Rosalie (Natalie Alison), Cornelia e Christoph trascorreranno moltissimo tempo insieme per prepararsi al meglio. Come se non bastasse, accetteranno di farsi fotografare insieme per promuovere l’evento.

Una decisione, questa, che rischierà di costare cara…

Quando Robert vedrà le fotografie, infatti, resterà a bocca aperta: in quegli scatti Cornelia e Christoph sembreranno infatti una vera coppia innamorata! Il risultato? Per Saalfeld si riaprirà la ferita mai rimarginata del tradimento di Eva e a quel punto la sua gelosia esploderà… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

