Per settimane Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) non ha desiderato altro che ricevere le attenzioni di Max Richter (Stephan Hartmann)… e presto verrà accontentata! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un “terzo incomodo” destinato a portare parecchio scompiglio nel rapporto tra i due colleghi…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: la “piccante” scoperta di Maja su Florian…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa delusa da Max e conosce Georg

Dopo aver a lungo sperato di poter un giorno diventare per Max qualcosa di più di una semplice amica, Vanessa sembra essersi ormai rassegnata: nonostante i suoi sforzi, il personal trainer continua ad avere occhi sempre e solo per Shirin (Merve Çakır), vedendo invece nella Sonnbichler una confidente.

A quel punto la nipote di Alfons (Sepp Schauer) ha capito che è arrivato il momento di voltare pagina, decidendo di focalizzarsi sulla sua grande passione: la scherma. Reduce da un grave infortunio, la ragazza sta faticando non poco per ritornare a livelli competitivi, ma ha trovato conforto nella storia di un altro atleta sfortunato…

Stiamo parlando di Georg Fichtl (Robert Herrmanns), un celebre tiratore di scherma che è riuscito a riprendersi e tornare a vincere dopo un problema molto simile a quello di Vanessa. Ebbene, non solo la Sonnbichler riuscirà a mettersi in contatto con il suo idolo, ma quest’ultimo comparirà addirittura al Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max geloso di Georg e Vanessa

Inutile dire che Vanessa non riuscirà a credere ai propri occhi nel ritrovarsi di fronte una simile celebrità, specialmente dopo aver scoperto che l’uomo è lì solo per lei. E così, quando lui si offrirà di aiutarla a tornare in forma allenandosi insieme, la Sonnbichler non esiterà un istante prima di accettare.

E Max? Tanto Vanessa sarà estasiata da Georg, tanto il fitness trainer troverà invece il nuovo arrivato spocchioso e fastidioso. Il vero problema sarà però un altro: dall’esterno risulterà evidente che Georg sta flirtando apertamente con Vanessa… e la cosa non farà assolutamente piacere a Richter!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Già infastidito dal comportamento di Georg, Max scoprirà che quest’ultimo ha coinvolto Vanessa nelle riprese di uno spot televisivo in cui i due protagonisti dovrebbero baciarsi! Il risultato? Fuori di sé, il giovanotto si precipiterà sul set per impedire che Vanessa sia costretta a fare qualcosa che con vuole…

Ebbene, l’intervento di Max finirà per apparire come una vera e propria scenata di gelosia, tra l’altro totalmente ingiustificata: su richiesta di Vanessa, Georg aveva infatti fatto rimuovere la scena del bacio. A quel punto il fitness trainer si allontanerà dal set, convinto di aver effettivamente esagerato. Peccato che, una volta ricominciate le riprese, Vanessa e Georg si faranno trascinare dal momento, lasciandosi andare ad un vero bacio…

E a quel punto nel rapporto tra Max e Vanessa cambierà tutto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.