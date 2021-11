Sono mesi ormai che Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) soffre in silenzio sperando che Max Richter (Stephan Hartmann) possa un giorno vederla come qualcosa di più di un’amica. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la ragazza capirà di non poter più negare l’evidenza e finirà per dichiararsi al suo amato…

Leggi anche: Tempesta d’amore, casting news: arriva YVONNE, ex amore di Erik e madre di Josie

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max sospetta che Vanessa lo ami

Quando Vanessa si innamorò di Max poco dopo la sua drammatica operazione chirurgica al ginocchio, pensò che il destino avesse finalmente iniziato a sorriderle. L’illusione è però durata poco…

Come sappiamo, infatti, non solo il fitness trainer non ha dimostrato nessun interesse per la Sonnbichler, ma ha persino chiesto a quest’ultima aiuto per conquistare Shirin Ceylan (Merve Çakır). Per la nipote di Alfons (Sepp Schauer) è iniziato così un vero e proprio periodo da incubo, che l’ha portata a perdere le staffe…

Esasperata per la situazione, Vanessa ha infatti finito per fare una scenata di fronte a Max, tanto che quest’ultimo ha finalmente intuito che la ragazza si è innamorata di lui. A domanda diretta, però, lei ha negato ancora una volta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa confessa a Max di amarlo

Rassicurato dalla risposta dell’amica, Max riprenderà dunque a corteggiare Shirin, ricevendo però un rifiuto dietro l’altro. Il risultato? Per distrarsi e, al contempo, far ingelosire la Ceylan, il fitness trainer inizierà a flirtare apertamente con Vanessa!

Inutile dire che quest’ultima sarà al settimo cielo e a nulla varranno i tentativi di Shirin di aprirle gli occhi sul fatto che Max la sta solo usando. E così, quando si ritroverà da sola con il suo amato, la Sonnbichler si lascerà andare al romanticismo…

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Capendo che “l’amica” ha totalmente frainteso le sue intenzioni, Richter fuggirà dalla situazione con un pretesto e correrà a confidarsi con Michael (Erich Altenkopf). Ebbene, quest’ultimo ribadirà al nipote che la spiegazione è semplice: Vanessa è innamorata di lui. E questa volta, quando Max le farà la domanda diretta, lei non potrà più negare…

Come reagirà Max a questa inaspettata dichiarazione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.