Un Natale da Corgi, trama film di giovedì 23 dicembre 2021 su Canale 5

A partire da oggi (23 dicembre) Uomini e donne va in pausa per tutto il periodo natalizio e sarà di nuovo in onda lunedì 10 gennaio 2022. In attesa del ritorno del programma di Maria De Filippi, Canale 5 dopo Beautiful e Una vita propone una serie di film a prevalente tematica natalizia.

Leggi anche: MARE FUORI 3, la terza stagione ci sarà? Le ultime news sulla fiction di Rai 2

Si comincia con Un Natale da Corgi, un film del 2019 che vede protagonista Kelly Kruger con Kevin McGarry, Ariella Cannon, Alys Crocker, Jennifer Dale, Davide Fair. Ecco la trama:

Lauren Bradley è una mamma single e assoluta stacanovista che per le vacanze natalizie vuole concedersi una meritata pausa. Le sue aspettative vengono deluse quando Lauren si imbatte in Ben, un altro padre single, che le chiede aiuto per fare una sorpresa a sua figlia per Natale, regalandole un adorabile cucciolo di Corgi.

Nonostante tutto il caos e gli impegni, Lauren potrebbe ricevere i migliori regali in assoluto: il calore di una famiglia e lo spirito natalizio!