Un Natale senza tempo, film su Rai 2 giovedì 23 dicembre 2021

Giovedì 23 dicembre in prima serata su Rai 2 va in onda la commedia romantica natalizia Un Natale senza tempo, basata sul romanzo di Alexis Stanton. Al centro della storia c’è un uomo che finisce per viaggiare dal 1903 al 2020, dove incontra una donna affascinata dal lontano passato.

Charles Whitley (Ryan Paevey) è un ricco imprenditore/inventore dei primi anni del secolo scorso, un uomo lungimirante, decisamente troppo avanti per l’epoca in cui vive. Charles ha una fidanzata, Eliza Parker, seccata dal fatto che non sarà presente alla cena di Natale dei suoi genitori. Dopo l’ennesima litigata, Charles per farsi perdonare le compra un orologio ad un’asta. Ma si accorge che la molla sembra volutamente tagliata e dunque decide di riparlarlo senza badare all’iscrizione incisa sul retro.

Film Un Natale senza tempo, con Ryan Paevey e Erin Cahill

Quando Charles si sveglia si trova nell’anno 2020, la sua dimora è un museo ed è circondato da estranei. Tutti notano la somiglianza con il Conte ma pensano che sia un artista mandato dall’agenzia per intrattenere i visitatori, mentre Charlie (che ignora completamente quello che gli è successo) continua a comportarsi da uomo del passato, finché lo sceriffo interviene e lo porta in dipartimento.

Ma prima che Charles venga rinchiuso in manicomio per aver dichiarato di essere nato nel 1870, Megan Turner (Erin Cahill), la direttrice del museo nonché pronipote dii Rosie (la sua fidata cameriera), decide di aiutarlo. La donna, che ha studiato la storia di Whitley e dunque ricorda come scomparve improvvisamente il 18 dicembre 1903, nota anche la cicatrice che Charles ha sulla sua mano proprio come il conte; inoltre, l’uomo ha dimostrato di essere proprio l’uomo del passato indicandole uno scompartimento segreto nel pavimento sotto il tappeto del suo studio, dove è custodito un diario pieno di disegni delle sue invenzioni…

Natale senza tempo racconta la storia di un grande amore che lega un uomo del passato e una donna del ventunesimo secolo. La particolarità del film sta anche nel vocabolario specifico dell’epoca usato da Charles, che rende tutto più speciale. Una storia magica che ha la capacità di intrattenere ed emozionare con un mix di ingredienti semplici ma sapientemente mescolati.