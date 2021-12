Anticipazioni Un posto al sole: il Capodanno “particolare” di Mariella, Guido e…

La magia del Natale è arrivata anche a Un posto al sole e, tra presepi e Babbo Natale sui generis, nelle prossime puntate assisteremo a numerosi colpi di scena in tema con questo periodo dell’anno.

In particolare, archiviato il cenone della vigilia, Mariella (Antonella Prisco) comincerà a organizzare il classico veglione di Capodanno, incontrando le resistenze del marito Guido (Germano Bellavia). La Altieri, determinata a raggiungere il proprio obiettivo, non lesinerà di utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per persuadere il consorte, il quale, dal canto suo, apparirà un vero e proprio osso duro!

Un posto al sole spoiler: BICE corre in soccorso di MARIELLA

Determinante si rivelerà in questo caso l’aiuto di Bice Cerruti (Lara Sansone), che correrà in soccorso dell’amica Mariella per convincere Guido a passare un Capodanno molto diverso dal solito. La donna infatti si farà organizzatrice e soprattutto promotrice di un gioco davvero molto particolare, che animerà l’ultima notte dell’anno dei coniugi Del Bue. Questi ultimi chiederanno anche a Silvia (Luisa Amatucci) di prendere parte a questo singolare passatempo.

Tra segreti, bugie e rivelazioni scottanti, dunque, Silvia, Mariella e Guido trascorreranno un Capodanno indimenticabile, che vedremo nella puntata in onda il 3 gennaio e che, senza dubbio, lascerà qualche strascico nella vita dei tre amici…