Nelle prossime puntate di Un posto al sole, come già sapete, farà il suo ritorno nella soap opera partenopea un personaggio storico che per tanti anni ha segnato le trame della telenovela in onda su Rai 3. Parliamo di Otello Testa (Lucio Allocca), il simpaticissimo marito di Teresa Diacono (Carmen Scivittaro) nonché padre adottivo di Silvia Graziani (Luisa Amatucci), oramai da un paio d’anni fuori dal cast fisso.

La presenza di Otello coinciderà in questo caso con l’avvicinarsi delle festività natalizie, che segneranno appunto il rientro a Napoli dell’ex vigile urbano, trasferitosi nel frattempo in pianta stabile ad Indica insieme alla moglie. Come vedremo, il tempo non ha di certo cambiato il peculiare carattere di Otello: l’ex tutore dell’ordine si trasformerà dunque in una palla al piede per la povera Graziani (in questo periodo turbata da quanto accaduto con Michele)?

Come ai vecchi tempi, a contenere l’inopportuna esuberanza di Otello sarà Guido Del Bue (Germano Bellavia), amico fraterno nonché ex collega del Testa. Ad aiutare Guido nell’impresa subentrerà anche Renato (Marzio Honorato), il quale, consapevole della compulsiva tediosità di Otello, interverrà per allentare la presa di quest’ultimo su Silvia. Sarà proprio per questo motivo che i due insoliti alleati organizzeranno una piacevole quanto inaspettata sorpresa per il loro amico…

Per quel che sembra al momento, la permanenza di Otello nella soap opera appare destinata (almeno per ora) a durare giusto il tempo di qualche giorno: nella puntata in onda la vigilia di Natale, il marito di Teresa saluterà ancora una volta gli amici di Palazzo Palladini per mettersi in viaggio alla volta di Indica in compagnia di Silvia. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

