Come già vi abbiamo anticipato in anteprima, le trame di Un posto al sole dei prossimi mesi saranno caratterizzate da una serie di pause più o meno lunghe che riguarderanno alcuni personaggi del cast (mentre altri torneranno), ma intanto sta per arrivare il Natale e quest’anno a Upas la festa più bell’anno sarà arricchita da una serie di rientri di cui vi avevamo già accennato.

Se ricordate, tempo fa vi avevamo parlato di una incursione sul set di Ilenia Lazzarin: eh sì, nella settimana pre-natalizia l’attrice riporterà in scena la sua Viola Bruni, che da ormai parecchio tempo non appariva nelle vicende di Palazzo Palladini. Viola per l’occasione non sarà sola: com’è emerso anche dai più recenti dialoghi tra Raffaele e Patrizio, con la Bruni rientreranno per le festività anche il marito Eugenio (Paolo Romano) e il figlio Antonio.

Insomma, il Natale 2021 di Raffaele Giordano sarà lieto, con tutti i suoi cari al suo fianco! Ma ci sarà anche un altro ritorno…

A molti non era sfuggita la presenza di Lucio Allocca nelle foto per i 25 anni di Un posto al sole. Ovviamente il fatto che Lucio fosse compreso in quelle immagini aveva un senso, che si concretizzerà nei prossimi giorni: anche il personaggio di Otello Testa sarà della partita nelle puntate natalizie e irromperà in scena in un momento non facile per Silvia (Luisa Amatucci).

