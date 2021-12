Uno degli innesti più interessanti dell’attuale stagione di Un posto al sole sta risultando essere Riccardo Crovi (Mauro Racanati), il giovane medico che da un po’ è arrivato all’ospedale di Napoli conquistando in breve tempo il cuore di Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Quest’ultima sta attraversando una fase molto difficile della sua esistenza: ha reagito malissimo alla fine del matrimonio di Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), prendendo sin da subito le difese del padre a scapito della madre. Sulla testa della ragazza sta peraltro per arrivare un’altra tegola, visto che l’amato papà è in odore di trasferimento a Milano…

Insomma, l’unica “zona felice” della vita di Rossella è il pur non facile rapporto con il bel Riccardo. Il dottore, però, dimostra già da un po’ di avere delle ombre: è molto scrupoloso sul lavoro ma al tempo stesso è suscettibile e irascibile, tanto da non aver mai convinto fino in fondo la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli). In più, c’è qualcos’altro che insospettisce i fan: del passato di Crovi non si sa quasi nulla, ma in compenso è già capitato di vederlo al telefono con “non si sa chi”…

Riccardo nasconde dunque qualcosa? In molti hanno ravvisato sin dall’inizio la possibilità che ci sia o ci sia stata un’altra donna nella vita del medico e chissà che quest’ipotesi non sia in qualche modo fondata. Quel che è certo è che tra non troppe puntate questa vicenda inizierà a chiarirsi e – come avrete già ampiamente capito – un nuovo personaggio inizierà “misteriosamente” a circolare in quel di Upas!

Rossella è destinata di nuovo a soffrire?

