Grandi sconvolgimenti a Un posto al sole, dove – per un curioso scherzo del destino – due ragazzi che si sono amati in passato si ritrovano ora a vivere dei grossi problemi, in entrambi i casi legati alle successive storie che hanno vissuto dopo la fine della loro relazione.

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 20 dicembre: PATRIZIO fa una scoperta spiazzante!

Quello che è successo a Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) lo abbiamo visto tutti nelle più recenti puntate di Upas: un dialogo molto franco tra Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Clara (Imma Pirone) ha scatenato in quest’ultima una consapevolezza che era latente già da parecchio tempo. E così la ragazza ha ritenuto che fosse arrivato il momento di fermare la sua storia con Patrizio, nella quale evidentemente non crede fino in fondo. I prossimi episodi, com’è fin troppo facile da immaginare, metteranno in evidenza le difficoltà del figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) a superare la tristezza subentrata in pieno periodo natalizio.

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Spostiamoci su Rossella (Giorgia Gianetiempo), al momento felice per essere stata invitata dal suo boyfriend Riccardo Crovi (Mauro Racanati) a trascorrere qualche giorno a Bolzano. Tale felicità, però, lascerà a giorni il posto a una grande angoscia: la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) scoprirà – e noi insieme a lei – che nella vita di Riccardo c’è una ex moglie di nome Virginia (Desirée Noferini), cosa che ovviamente avvelenerà un clima che fino a quel momento sarà sembrato quasi idilliaco.

Insomma, sia Patrizio e sia Rossella subiscono in questi giorni pre-natalizi una vera e propria “tranvata” amorosa e chissà che ciò non porti a breve i due personaggi a incrociare le rispettive strade, quanto meno per un attimo. I rispettivi dolori potrebbero dunque introdurre un momento di riflessione e vicinanza. Con tanto di effetto-nostalgia?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.