Un posto al sole spoiler: SUSANNA affronta l’esame per diventare magistrato

Sono ormai alle spalle i momenti di angoscia e tensione che negli ultimi tempi avevano fatto da cornice al personaggio di Susanna (Agnese Lorenzini), ormai sempre più integrato nelle trame di Un posto al sole.

Dopo essere uscita dal coma causato dall’aggressione subita al tramonto della stagione estiva, la Picardi ha subito ripreso in mano il timone della propria vita, proponendosi di recuperare tutto il tempo perduto durante i lunghi mesi d’incoscienza. Oltre ad aver riallacciato il proprio rapporto con Niko (Luca Turco), con il quale sembra abbia trovato una stabilità emotiva, Susanna ha altresì palesato l’intenzione di sostenere l’arduo esame di magistratura, ultimo scoglio che la separa dalla tanto agognata carriera togata.

Occhio dunque alle prossime puntate della popolare soap partenopea di Rai 3, che faranno registrare importanti sviluppi riguardo al futuro lavorativo di Susanna.

La Picardi infatti, sostenuta da Niko, Jimmy (Gennaro De Simone) e tutta la famiglia Poggi, sarà chiamata a sostenere il tanto atteso esame di magistratura, che rappresenterà per lei un evento spartiacque per la sua vita privata e professionale.

La caparbietà di Susanna si rivelerà ancora una volta un alleato fondamentale per la giovane, che senza alcun timore si metterà alla prova per coronare il proprio sogno. Ci riuscirà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

