Giovedì 9 dicembre 2021 in prime time su Rai 1 assisteremo alla quinta puntata della serie tv Un professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Ecco le anticipazioni della fiction relative ai due episodi previsti (intitolati Stuart Mill e Schopenhauer):

Fiction Un professore, trama episodio STUART MILL

Dante, molto in ansia per la fuga di Simone, utilizza in classe un alberello spoglio per illustrare il pensiero di Stuart Mill.

A Glasgow, Simone svela alla madre Floriana la sua omosessualità.

Fiction Un professore, trama episodio SCHOPENHAUER

Molto scosso dal suo segreto, Dante non è sereno e così se la prende con Anita, con la quale si comporta male.

Sbarra affida a Manuel un’arma con cui dovrà minacciare un creditore.

Simone torna da Glasgow e per il suo compleanno organizza a scuola una festa clandestina…

Vi ricordiamo il cast completo:

Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi, Loris Loddi e con la partecipazione di Paolo Conticini e di Pia Engleberth. E con Francesca Cavallin.

