Anticipazioni Una vita: la verità sulla presunta morte di BELLITA

Negli episodi di Una Vita in onda la prossima settimana, i riflettori saranno puntati sulla presunta morte di Bellita del Campo (Maria Gracia). Dopo un breve salto temporale di qualche mese, Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) farà infatti ritorno ad Acacias dall’Argentina, soltanto con la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla), e comunicherà a tutti i vicini che la moglie è purtroppo passata a miglior vita durante il sonno. Tutto ciò non corrisponderà però a verità. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Rosina e Susana sospettose!

Se vi è capitato di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che, fin da subito, le pettegole Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena) noteranno che Josè Miguel non si comporta affatto come un vedovo addolorato. Visto che metteranno il naso in ogni affare dell’uomo, le due donne sospetteranno addirittura che il Dominguez Senior possa essere l’assassino di Bellita e, come se non bastasse, ipotizzeranno che abbia allacciato una relazione con la giovane Alodia.

Tra un sospetto strampalato e l’altro, Rosina si convincerà poi del fatto che siano stati Josè Miguel e Alodia a fare fuori la Del Campo. Tutte idee che non avranno ovviamente alcun tipo di fondamento e che andranno a scemare non appena entrambe, seppur con dei tempi diversi, verranno messe al corrente del fatto che Bellita fortunatamente non è ancora morta, anche se è stata costretta a farsi passare per tale e, di conseguenza, a rinchiudersi in casa sua.

Una Vita, spoiler: ecco perché Bellita si sta nascondendo

Ma per quale motivo i coniugi Dominguez avranno dato il via a questa strana messinscena? Attraverso un dialogo, Bellita spiegherà a Susana e Rosina che ha ripreso per un certo periodo a fare degli spettacoli mentre si trovava in Argentina per fare visita a Cinta (Aroa Rodriguez), Emilio (Josè Pastor) e la piccola nipotina Linda. Circostanza che le ha dato modo di conoscere un suo fan decisamente ossessivo.

In poche parole, la Del Campo farà presente alle amiche che tale uomo si è invaghito di lei – colpevole di avergli dato una volta un bacio sulla guancia per ringraziarlo della stima – al punto tale da diventare un vero e proprio pericolo. Sentendosi rifiutato, il fan aveva infatti cominciato a mandarle dei messaggi minacciosi considerati “attendibili” dalle autorità.

Per stare più tranquilla, Bellita si è quindi trovata a costretta a fingersi morta e a ritornare in Spagna. Una bugia che ha dovuto mantenere anche a casa perché, sempre secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe averla seguita in terra iberica.

Una Vita, trame: Bellita comincia ad annoiarsi in casa

Tutto questo a quali risvolti porterà? Lo “stalker” arriverà prima o poi ad Acacias? E, in quel caso, la Del Campo sarà davvero in pericolo? Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che, come facilmente prevedibile, a Bellita comincerà a stare decisamente stretta la vita da “reclusa” e, oltre a cantare a squarciagola rischiando di farsi sentire dagli altri residenti di Acacias 38, farà le sue solite bizze per attirare le attenzioni di Josè Miguel e di Alodia…