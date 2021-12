Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno alla partenza di Bellita del Campo (Maria Gracia), Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e della domestica Alodia Exposito (Abril Montilla). I tre andranno infatti in Argentina per assistere Cinta (Aroa Rodriguez), la quale rischierà di perdere il bambino che aspetta da Emilio (Josè Pastor).

La trasferta durerà però per pochi episodi, scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: la partenza dei coniugi Dominguez

Già sapete che Bellita sarà disposta ad annullare tutti gli impegni della sua tournée nel momento in cui Emilio, tramite un telegramma, metterà lei e Josè Miguel al corrente del fatto che Cinta ha avuto una minaccia d’aborto. A quel punto, la cantante si sentirà estremamente in colpa a causa della lontananza tra lei e la figlia e vorrà partire ad ogni costo per fornirle la sua più completa assistenza.

Da un lato il Dominguez Senior cercherà invano di convincere la consorte ad aspettare nuove notizie da Emilio sulle condizioni di salute di Cinta, dall’altro anche lui comincerà a preoccuparsi per le sorti della consanguinea e così acquisterà dei biglietti per partire quanto prima alla volta dell’Argentina e ricongiungersi a lei. E in questo viaggio, anche se avrà paura di stare per giorni e giorni in nave, verrà coinvolta anche Alodia…

Una Vita, trame: Santiago si nasconde in casa Dominguez

Tutto questo, perciò, a quali risvolti porterà?

Nel periodo in cui resteranno assenti da calle Acacias, i Dominguez daranno inconsapevolmente ospitalità nella loro casa a Santiago Becerra (Aleix Melè), che si nasconderà lì in attesa di dare via al piano, studiato con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), per costringere Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a confessare di avere ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Appena i due uomini riusciranno nel loro intento, al termine di un sequestro piuttosto teso, gli eventi delle telenovela verranno contraddistinti da un salto temporale. Troveremo quindi Genoveva rinchiusa in carcere per l’assassinio di Marcia, mentre Josè Miguel comunicherà al portinaio Jacinto (Jona Garcia) che sta per fare ritorno ad Acacias. Ma a sorpresa, quando si ripresenterà nel quartiere, il Dominguez avrà al suo fianco soltanto Alodia…

Una Vita, spoiler: Josè Miguel comunica a Fabiana e Jacinto che Bellita è morta!

Per quale motivo? La risposta sarà drammatica: appena si troverà faccia a faccia con Jacinto e Fabiana (Inma Perez Quiros), Josè Miguel comunicherà in lacrime che Bellita è purtroppo passata a miglior vita quando si trovavano in Argentina!

La notizia getterà nello sconforto tutti i residenti di Acacias, anche se fin da subito sarà chiaro che il Dominguez e Alodia staranno nascondendo qualcosa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

