Un pettegolezzo animerà la quotidianità degli abitanti di calle Acacias nelle prossime puntate italiane di Una Vita. A diffonderlo, guarda caso, ci penseranno le pettegole Rosina (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez) e tutto ciò avrà a che fare inaspettatamente con Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e la sua domestica Alodia Exposito (Abril Montilla)…

Una Vita, news: la strana morte di Bellita

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà qualche mese dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Dopo diverso tempo trascorso in Argentina, per stare accanto alla figlia Cinta (Aroa Rodriguez) e al genero Emilio (Josè Pastor), Josè Miguel farà ritorno nel quartiere soltanto con Alodia e comunicherà a tutti quanti che la moglie Bellita del Campo (Maria Gracia), purtroppo, è morta durante il soggiorno all’estero.

Ovviamente la notizia sconvolgerà i residenti di Acacias, che si stringeranno attorno al dolore del Dominguez Senior e organizzeranno addirittura una messa in ricordo della cantante.

Tuttavia, da quell’istante gli atteggiamenti di Alodia e Josè Miguel saranno alquanto strani, dato che non mostreranno alcun dolore quando saranno da soli (tanto che Rosina, per caso, li sentirà ridere e li spierà dalle scale di Acacias 38). Di lì a poco, anche Susana ci ricamerà sopra…

Una Vita, spoiler: Susana sospetta che Josè Miguel abbia una tresca con Alodia

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Vi anticipiamo che nel giro di poco tempo, Rosina e Susana arriveranno a pensare che Josè Miguel, per mettere da parte il dolore scaturito dalla sua vedovanza, abbia in qualche modo allacciato una tresca con Alodia. Un vero e proprio pettegolezzo al quale però il Dominguez Senior non vorrà dare alcun seguito…

Non a caso, per “spegnere il fuoco”, Josè Miguel arriverà a fare una piazzata ad Alodia, di fronte a Susana in piena calle Acacias, e la strillerà per non avere svolto nel migliore dei modi i suoi servigi di domestica. Peccato però che, appena rincaserà, il Dominguez si scuserà con la giovane per averla trattata in quel modo, precisando che si è trovato costretto a farlo per mettere a tacere le chiacchiere.

La complicata storyline non sarà però finita qui…

Una Vita, trame: ma Bellita è davvero morta?

Col trascorrere degli episodi, messa sotto pressione da Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros), Alodia comincerà infatti a contraddirsi sulle circostanze della morte di Bellita. Un particolare che, neanche a dirlo, insospettirà parecchio le due domestiche e che, al tempo stesso, farà innervosire parecchio la Exposito.

Tutto ciò che ruoterà intorno alla Del Campo sarà dunque “nebuloso” e poco coerente e lascerà presto spazio ad un grosso sospetto, ossia che Josè Miguel e Alodia siano in qualche maniera responsabili del suo decesso… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

