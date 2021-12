Lo strano rapporto che si verrà a creare tra lo sposatissimo Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e la new entry Natalia Quesada (Astrid Janer) caratterizzerà le prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Il matrimonio tra l’uomo e Lolita (Rebeca Alemany) verrà infatti messo letteralmente in bilico dalle manovre, non proprio disinteressate, della sorella di Aurelio (Carlos de Austria)…

Una Vita, news: Natalia e Antonito sul punto di baciarsi

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete che, dopo aver fatto la “civetta” con lui nel corso della festa nuziale di Felicia (Susana Soleto) e Marcos (Marcial Alvarez), Natalia continuerà a provarci palesemente con Antonito, riempiendolo di lusinghe per il suo ruolo di deputato e lasciandogli intendere di essere attratta da lui.

Anche se le avance della Quesada saranno piuttosto evidenti persino anche a Lolita, già in crisi con lui per le continue assenze dovute al lavoro, il Palacios non riuscirà ad allontanare la ragazza ogni volta che sarà nelle sue vicinanze. Non a caso, in una determinata giornata, Natalia deciderà di presentarsi a casa di Antonito ed i due sembreranno sul punto di baciarsi.

L’avvicinamento verrà però messo ancora più in evidenza da un piccolo mistero, visto che un uomo si introdurrà nell’abitazione e farà loro alcuni scatti…

Una Vita, trame: Antonito sotto ricatto

Quale sarà quindi l’obiettivo della persona misteriosa?

Per avere la risposta a questa domanda non bisognerà attendere tanto tempo visto che quegli scatti, oltre che nelle mani della disperata Lolita, arriveranno presto in quelle di Antonito. A consegnargliele sarà proprio il fotografo, il quale farà presente al Palacios che – per evitare uno scandalo su tutti i giornali – deve assolvere il suo compito da deputato esattamente come gli dirà lui.

Da un lato Antonito cercherà con tutte le sue forze di opporsi al ricatto, dall’altro comincerà a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che probabilmente Natalia è coinvolta nell’intrigo, dato che il malvivente si è presentato al posto suo ad un appuntamento per fargli avere, in maniera minacciosa, quelle fotografie “compromettenti”.

Una Vita, spoiler: Antonito accusa Natalia

Forte del suo sospetto, Antonito affronterà dunque la Quesada, che però negherà fortemente il suo coinvolgimento in tutta la scomoda questione. Tuttavia, sarà abbastanza chiaro che Natalia starà mentendo su tutta la linea, dato che poco dopo incontrerà il ricattatore e si complimenterà con lui per la buona riuscita del loro piano.

Ma quali saranno le intenzioni della ragazza? Anche se per ora non verranno del tutto svelate, nella macchinazione c’entrerà appieno anche Aurelio. E così il povero Antonito sarà sempre più sotto attacco… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

