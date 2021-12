Grazie a un breve salto temporale che avverrà nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori verranno trasportati in una nuova storyline che avrà come protagonisti i membri del clan Dominguez. Tutti gli abitanti di Acacias crederanno infatti che Bellita del Campo (Maria Gracia) sia morta mentre si trovava in Argentina, ma fin da subito questa versione non convincerà affatto le “pettegole” Rosina (Sandra Marchena) e Susana (Amparo Fernandez). Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Josè Miguel comunica a tutti che Bellita è morta

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela, sapete che Josè Miguel (Manuel Bandera) tornerà nel quartiere qualche mese dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) con al suo fianco soltanto la domestica Alodia (Abril Montilla). A quel punto il Dominguez Senior comunicherà a tutti i vicini che, purtroppo, la sua amata Bellita è morta.

Ovviamente, tale notizia renderà tristi tutti gli abitati di Acacias, ma inizieranno anche a notarsi alcune stranezze: ad esempio, nel corso di un dialogo con Casilda (Marita Zafra) e Fabiana (Inma Perez Quiros), Alodia sosterrà che la sua signora è morta nel sonno durante un riposo pomeridiano, salvo poi contraddirsi il giorno successivo sottolineando come la Del Campo sia passata a miglior vita nel corso di una lunga notte. Insomma, le due versioni non coincideranno, ma l’inserviente riuscirà a cavarsela dicendo di essere ancora devastata per la perdita di Bellita.

Una Vita, trame: Alodia e Josè Miguel preoccupati per la messa in onore di Bellita

Tuttavia, gli accadimenti insoliti non si fermeranno qui: nel momento in cui i residenti di Acacias decideranno di organizzare una messa in onore di Bellita, Josè Miguel e Alodia si mostreranno alquanto nervosi anche se, nel bel mezzo di uno strano scambio di battute, preciseranno che avevano già messo in conto che i vicini si sarebbero comportati in tale modo.

A gettare ancora di più benzina sul fuoco in una situazione che sarà tutto fuorché chiara ci penserà persino Rosina che, in una determinata giornata, sentirà il Dominguez Senior e la domestica ridere a crepapelle e deciderà di spiarli, ascoltando di nascosto la loro conversazione. Tale tentativo però si rivelerà vano, dato che la Rubio verrà colta in flagrante da Josè Miguel e dovrà inventarsi una strampalata scusa…

Una Vita, spoiler: perché Josè Miguel e Alodia non piangono la morte di Bellita

Ad unirsi ai sospetti di Rosina sarà anche Susana, che arriverà addirittura a rimproverare Josè Miguel e Alodia quando li vedrà intenti a scherzare in mezzo a calle Acacias. L’ex sarta non mancherà infatti di sottolineare al Dominguez Senior che non sta rispettando il lutto. E sarà proprio questo il punto: per quale motivo né il marito e né la domestica staranno piangendo la morte di Bellita? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

