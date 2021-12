Bella, forte e determinata: sono questi i tre aggettivi che descrivono al meglio Natalia, l’affasciante quanto irresistibile sorella di Aurelio Quesada, trasferitasi in quel di Acacias in compagnia del consanguineo per saldare i conti con Marcos Bacigalupe (da tempo ai ferri corti con il padre dei due fratelli). La donna, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, interferirà in particolare con una storica famiglia della telenovela, che rischierà di sfasciarsi proprio a causa della nuova femme fatale del quartiere.

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 18 e 20 dicembre 2021: Antonito “flirta” con Natalia?

A interpretare Natalia è la giovanissima attrice spagnola Astrid Janer, alla prima esperienza da protagonista sul piccolo schermo.

Talento precoce e con una spiccata vocazione per il mimo e la recitazione, Astrid si laurea prestissimo in Belle Arti all’Università di Barcellona, debuttando in televisione grazie ad alcuni piccoli ruoli in svariate produzioni iberiche, che le consentono di familiarizzare con il set e la macchina da presa. Il primo ruolo è datato 2019, quando compare per un solo episodio ne I Lunnis. Qualche mese più tardi è Lola nel dramma romantico El Nudo, venendo accreditata nel cast fisso per una manciata di episodi. L’anno seguente è invece impegnata sul set del cortometraggio Nido: Nest, dove, diretta dall’esordiente regista Carmina Riquelme, presta il volto al personaggio di Nùria.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La svolta arriva però qualche mese dopo, quando viene scelta da RTVE per dare vita a Natalia Quesada nella popolare soap Acacias 38 (Una vita), che consente ad Astrid Janer di varcare i confini nazionali grazie al seguito internazionale della telenovela.

Non solo cinema ma anche molto teatro per la Janer, che nel 2018 ha preso parte alla commedia La casa de la fuerza dove ha impersonato Angelica Liddell. Qualche anno dopo è ancora sul palcoscenico, questa volta in veste di studente presso la compagnia teatrale madrilena LaJoven, presso la quale l’attrice segue un autorevole percorso formativo.

Ben poco si sa invece della vita privata di Astrid Janer, la quale, benché provvista di un seguitissimo account Instagram, mantiene il più assoluto riserbo sulla propria situazione sentimentale. Appassionata di fotografia e di disegno, l’attrice condivide su Facebook i propri lavori artistici, raccolti in una pagina ad hoc denominata Astrid Janer Art. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI