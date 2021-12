Tra qualche settimana, come abbiamo già avuto modo di segnalarvi nei nostri post precedenti legati alle anticipazioni, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno salutare per sempre Felicia Pasamar, che passerà a miglior vita in circostanze tutte da chiarire.

Ad interpretare il controverso personaggio, grande ostacolo per il coronamento del sogno d’amore tra Camino (Aria Bedmar) e Maite (Ylenia Baglietto), c’è l’attrice Susana Soleto, che noi di Tv Soap abbiamo contattato un’intervista. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Una Vita: Tv Soap intervista Susana Soleto (Felicia Pasamar)

Susana, a Una Vita hai interpretato Felicia Pasamar. Cosa ti piaceva di lei? E cosa, invece, non sopportavi?

Felicia era una donna con la mentalità del suo tempo, ossia forte e con principi molto conservatori. Ammiravo che fosse una donna d’affari in grado di portare avanti i suoi figli e la sua attività con un’incredibile capacità lavorativa.

Se ti dico Camino e Maite, cosa ti viene in mente? Sicuramente Felicia era molto ostile al loro amore…

Camino e Maite hanno dato vita ad una relazione in grado di rompere con le convenzioni del tempo. Hanno rappresentato una coppia coraggiosa e libera in un’epoca dove la repressione, prima di tutto, era umana.

E invece di Emilio e Cinta cosa pensi?

Emilio e Cinta erano la rappresentazione del primo e grande amore, di quell’illusione che aveva anche il sostegno e l’approvazione della famiglia, a differenza di quanto vivevano Maite e Camino.



Felicia, dal tuo punto di vista, era una brava madre?

Felicia agiva spinta dalla protezione e dall’amore verso quell’essere così vulnerabile, secondo lei, che era sua figlia, la quale si muoveva in una società dove l’amore era inteso solo in un modo. La proteggeva da tutto e tutti, anche se questo la rendeva più infelice. Agiva come le era stato insegnato, ma è chiaro che il suo motore principale era l’amore per i suoi figli.

Pensi che sia importante in una soap opera affrontare temi come quelli LGBT?

Ogni tematica è necessaria, soprattutto se fa riflettere e ripensare. Sia se si tratta di relazioni, sia di qualsiasi situazione socio-politica che ci sembra ingiusta.

Nelle puntate italiane, Felicia è da poco diventata la moglie di Marcos. Sei stata felice di questa svolta per il tuo personaggio?

Il rapporto con Marcos ha preso una piega molto interessante per Felicia, l’ha aiutata a capire ancora di più quel conflitto che stava vivendo sua figlia. L’amore per Marcos ha aiutato Felicia a far pace con se stessa e con Camino.

Parliamo di te come attrice. Quando hai capito che recitare era ciò che volevi fare per vivere?

Non lo so, ho sempre sentito il bisogno di esprimere e comunicare con l’arte. Il teatro è stato parte della mia vita ed è tuttora la mia culla, dove ho sviluppato l’amore di raccontare tante storie. Credo di essere nata con la vocazione per la recitazione.

C’è un ruolo che ti piacerebbe interpretare o un regista o un attore con cui ti piacerebbe lavorare?

Ci sono ancora molte storie e, suppongo, tanti altri ruoli che vorrei interpretare. Mi sento ancora agli inizi e non sto perdendo l’illusione del primo giorno. Sono una romantica, innamorata profondamente della mia professione, che per me è il motore che fa girare la mia vita. Più che un lavoro, è davvero il mio modo di vivere.

Sei innamorata in questo momento?

Amo tante cose, amo i momenti più semplici e i dettagli più sinceri.

Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Quali sono i tuoi hobby?

Amo molto il silenzio, camminare, osservare. Adoro scrivere, mi libera e lo trovo molto terapeutico. Amo leggere, ricercare, parlare e sono un buon anfitrione. Sono felice quando mi circondo di amici. Ogni volta che vengono a casa, passiamo il pomeriggio parlando e ridendo!

