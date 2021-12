L’improvvisa morte di Felicia Pasamar (Susana Soleto) scombussolerà la vita di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Profondamente scosso per la perdita della moglie, l’uomo vorrà fare chiarezza su tutta la situazione, ma non tutti sembreranno d’accordo con lui. Scopriamo quindi che cosa succederà…

Una Vita, news: ecco quando morirà Felicia

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che non si avrà modo di assistere visivamente alla triste fine di Felicia. Subito dopo l’arresto di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che confesserà di aver ucciso Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), ci sarà un imprecisato salto temporale e così apprenderemo che la Pasamar sarà morta – apparentemente – per un attacco cardiaco.

Visto che non avrà potuto starle accanto poiché in quel triste giorno si trovava in Messico per risolvere i conflitti con Salustiano Quesada, il suo vecchio socio, Marcos si sentirà estremamente in colpa per quanto successo alla moglie, tant’è che cercherà di carpire quante più informazioni possibili alla figlia Anabel (Olga Haenke) e alla domestica Soledad (Silvia Marty). Le due donne non sapranno però rispondere alle sue tante domande e il Bacigalupe ricorrerà ad una scelta estrema…

Una Vita, spoiler: Marcos vuole che si faccia l’autopsia sul corpo di Felicia

Eh sì: ossessionato all’idea di scoprire che cosa è veramente successo a Felicia, Marcos valuterà anche l’ipotesi che la sua amata non sia morta in maniera naturale e, anche se non farà i nomi dei suoi personali sospettati, comunicherà ad Anabel e Soledad che intende far eseguire l’autopsia sul corpo della donna per fugare ogni tipo di dubbio.

Da un lato, anche se sarà stranamente contrariata dalla cosa, l’inserviente non opporrà alcuna resistenza alla volontà del Bacigalupe; dall’altro Anabel tenterà invano di avere più spiegazioni a riguardo dal padre, il quale le chiederà in cambio di non fare menzione a nessuno di quello che si sono detti. In questa trama, comunque sia, le stranezze non si fermeranno qui…

Una Vita, trame: Soledad offre il suo supporto a Marcos

In particolare, vi consigliamo di fare attenzione a tutto quello che farà Soledad. Quest’ultima, fin dai primi attimi, cercherà di stare vicino al suo signore, offrendole il suo personale supporto e dichiarandosi disponibile per qualsiasi tipo di esigenza. Quello che sembrerà un gesto disinteressato, col trascorrere delle settimane, farà però da apripista ad una trama ad alta tensione… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

