Svolta inaspettata nell’ultima registrazione di Uomini e Donne riguardante la tronista Andrea Nicole. Stando alle anticipazioni che circolano sul web, la donna avrebbe visto più di una volta Ciprian tenendo all’oscuro la redazione, ignara degli incontri off screen tra la tronista e il corteggiatore.

A far traboccare il vaso è stata la scioccante confessione della Conte, che ha rivelato di aver trascorso una notte di passione insieme all’Aftim. Ciò ha fatto andare su tutte le furie gli opinionisti, in particolare Gianni Sperti, deluso e amareggiato da quella che un tempo era la sua pupilla.

Reazione ben più pacata quella di Maria De Filippi, la quale non ha comunque gradito il comportamento di Andrea Nicole, visto che aveva sempre lodato le qualità della donna. Non ha saputo come difendersi Ciprian, che, interrogato sull’accaduto, ha spiegato di aver trovato l’indirizzo di casa della Conte su Google Maps. Una versione che di certo non ha migliorato la loro posizione, ormai sempre più precaria all’interno del programma viste anche le illazioni di Gianni Sperti, che ha accusato addirittura la tronista Roberta di essere loro complice.

Tanta tristezza invece per Alessandro, l’altro corteggiatore che, scoperto in diretta l’inganno di Andrea Nicole e Ciprian, ha accusato i due di essere stati falsi e disonesti nei suoi confronti. Come si concluderà questa spinosa questione? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.