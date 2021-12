La storia tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti sta monopolizzando in questi ultimi giorni le dinamiche di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi.

Leonardo, come sicuramente ricordate, è arrivato in trasmissione durante il periodo in cui la dama era in isolamento domiciliare, facendo dunque la sua conoscenza con la Galgani in maniera virtuale. Tornata in studio al termine della quarantena, tra Gemma e Leonardo è subito scattato un feeling decisamente particolare, che ha convinto entrambi a portare avanti la loro frequentazione.

Benché negli ultimi giorni abbia iniziato a rapportarsi anche con altre donne del parterre, nelle prossime puntate Leonardo dichiarerà di voler continuare a uscire con Gemma, anche se tra gli opinionisti inizierà a serpeggiare il dubbio che l’interesse del cavaliere sia soltanto per la lucina della telecamera.

Prossimamente, presumibilmente nelle puntate in onda nell’anno nuovo, il pubblico avrà l’occasione anche di scoprire Luca Salatino in nuovo ruolo, visto che l’ex corteggiatore di Roberta Giusti è stato scelto direttamente da Maria De Filippi come nuovo tronista. Tanta emozione per il ventinovenne romano, il quale non ha esitato ad accettare l’irrinunciabile proposta fattagli dalla padrona di casa, che gli consentirà di sfruttare una nuova chance per conoscere la donna della propria vita.

Riuscirà Luca a trovare l'amore all'interno del programma?