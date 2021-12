Ha del clamoroso quanto successo ieri nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show dei sentimenti in onda su Canale 5.

Dopo la scelta di Roberta Giusti, che ha deciso di abbandonare il programma in compagnia di Samuele Carniani stupendo in questo modo pubblico e opinionisti, la trasmissione condotta da Maria De Filippi si è trovata tutt’un tratto orfana di un’altra protagonista indiscussa di questa prima parte di edizione 2021-2022, lasciando in questo modo il solo Matteo Ranieri come tronista della versione classica.

Una defezione, quella di Roberta, senza dubbio già in calendario ma che comunque ha reso necessaria la nomina di un nuovo tronista per la seconda parte di stagione (che coprirà il periodo che va da gennaio 2022 fino alla fine di maggio).

Senza alcun preavviso e con la spontaneità che contraddistingue da sempre Maria, proprio la padrona di casa ha deciso di affidare il trono lasciato vacante dalla Giusti a Luca Salatino, ovvero il corteggiatore che si è visto beffare al fotofinish da Samuele Carniani e che già era pronto a tornare mestamente a casa.

In questo modo la De Filippi ha piazzato sul trono uno dei protagonisti indiscussi del programma, amato dal pubblico per la sua genuinità e spontaneità. Siete d'accordo con questa scelta?